Ajándékot idén is kapnak az idősek Pakson

Már több éve hagyomány Pakson, hogy karácsonyi ajándékcsomaggal lepi meg az önkormányzat a nyugdíjasokat, akik az átlagnál alacsonyabb a jövedelemmel rendelkeznek. Idén is megtartják az ajándékozást, így mindössze hétszáz nyugdíjas vehet át ajándékcsomagot. Paks polgármestere, Szabó Péter elmondta, hogy a csomagok összekészítésénél figyelembe vették a visszajelzéseket, s a korábbi évek tapasztalatait is. Az ajándékcsomagban található tartós élelmiszer, csokoládé, szaloncukor, teasütemény, instant kávé, filteres tea, illetve, mivel szeretnék az ünnep hangulatát idézni, karácsonyi illatgyertyát és karácsonyi szalvétacsomagot is tartalmaz. A csomagok házhoz szállítása majdnem egy hónapig tart, a kezdete november 27-e, és egészen december 20-ig tart.

A pandémia miatt ügyelnek a járványügyi szabályok betartására, és erre kérik a megajándékozottakat is, valamint arra, hogy ha elmennek otthonról, bízzák meg a szomszédot, családtagot, hogy vegyék át az ajándékcsomagot. Szabó Péter polgármester arról is tájékoztatott, hogy közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, a Balikó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Korall) szerződött az önkormányzat. Azok a nyugdíjasok igényelhettek ajándékcsomagot, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyolcvannyolc ezer forintot, egyedül élők esetében a százharminc ezer forintot. A polgármester arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy Pakson is, mint mindenhol elmarad az adventi vásár, viszont az ünnepi hangulatról idén is gondoskodik a város. A díszkivilágítások elhelyezését a szakemberek már elkezdték, ezeket a megszokott helyen láthatják. A városházán megtekinthetők a betlehemi díszek és az adventi koszorú.