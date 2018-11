Az egykori bajtársak a századra emlékeztek

– Ez az alegység az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század volt – mondta Szikora Mihály ny. ezredes. – Szekszárdon alakult meg napra pontosan ötvenhét évvel ezelőtt, majd negyvenöt esztendeje, október 31-én Kiskőrösön megszűnt. Ma viszont van egy viszonylag kis létszámú, de összetartó baráti közösségünk, melynek tagjai vállalják egykori alakulatuk emlékének ápolását.

A főtiszt érthető nosztalgiával nyilatkozott lapunknak. Annak idején, 1973-ban hadnagyként a hadműveleti-, kiképző tiszt feladatait látta el. Ma a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társaságának elnöke, s mint ilyen, köszöntötte egykori bajtársait a koszorúzással egybekötött ünnepségen.

– Az alakulat legfontosabb feladata az volt, hogy sokoldalúan felkészített katonákat képezzen ki részben saját alegységei, részben a hadsereg valamennyi alakulata számára – folytatta Szikora Mihály. – Ami tehát a lényeg: a vegyi-, sugárfelderítő szakkiképzés országos bázisa itt, azaz Szekszárdon volt.

Az alegység fennállása utolsó négy évében kétszer is elnyerte az MN Kiváló Százada, kétszer pedig az Egység Élenjáró Százada címet.

A honvédek mindig kitettek magukért. Egy jellemző példa: a hegyi kiképzésen alapuló szakmai versenyben második helyezést értek el. Egyedül a szolnoki mélységi felderítők előzték meg a szekszárdi katonákat!

A század első tiszti állománya

Parancsnok: Bedő Gábor fhdgy. A pk. politikai helyettese: Viszt József szds. A pk. technikai helyettese: Fodor Illés fhdgy. Laboratórium vezető: Kiss Imre fhdgy. 1. szakaszparancsnok: Szentgyörgyi Gyula hdgy. 2. szakaszparancsnok: Kovács Mátyás hdgy. 3. szakaszparancsnok: Császár József hdgy. 4. szakaszparancsnok: Horváth Jenő hdgy. Hosszan lehetne sorolni a névsort a parancsnokokkal kezdve Lengyel József, Papp Sándor és Kriston István századosokon keresztül, hiszen fennállása idején a század állományában 27 tiszt, mintegy 30 tiszthelyettes, 40 – egyetemet végzett – tartalékos tiszti iskolai növendék tiszthelyettes, sok–sok száz sorkatona és nem kevés tartalékos katona is szolgált.

Solymos Tóni egykor itt zenélt

Volt egy alakulat Szekszárdon, melynek katonái, ha a szükség úgy hozta, ott voltak a Séd okozta károk helyreállításánál, avagy a gazdálkodó egységek segítésekor is. Volt egy alakulat Szekszárdon, mely jól működő irodalmi színpaddal és a fővárosi Ki mit tud-ot is megjárt, Solymos Tóni vezette, méltán híres zenekarral is rendelkezett. Volt egy alakulat Szekszárdon, melynek katonái, ha kellett, Mikulások voltak az óvodában, vagy kézilabda pályát építettek társadalmi munkában a Városi Sporttelepen. Volt egy alakulat Szekszárdon, melynek remek labdarúgói és kézilabdásai megkerülhetetlen tagjai voltak a szekszárdi Honvéd Sport Egyesületeknek, ezen keresztül a város és a megye sportéletének.