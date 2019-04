E-busszal gazdaságos lesz a közlekedés

Kinevezésekről, elismerésekről is döntött legutóbbi ülésén a paksi képviselő-testület.

Közel harminc napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén a paksi képviselő-testület. Elfogadták többek között a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek kapcsán Szabó Péter polgármester elmondta, hogy évek óta folyamatosan csökken az autóbusszal utazók száma, ezért tavaly is mintegy tízmillió forinttal kellett hozzájárulnia az önkormányzatnak a helyi tömegközlekedés biztosításához. A következő években ez a helyzet változni fog, ugyanis az e-mobilitás programnak köszönhetően 2020-tól már elektromos buszok szállítják az utasokat – írta a paksihirnok.hu.

Beszámolójukból az is kiderül, hogy április 25-én tette közzé az önkormányzat az energiamegtakarítást segítő felújításokat támogató pályázatot. Idén is 50-50 millió forint a keretösszeg, amire benyújthatják igényüket a panel- és a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai. A polgármester hangsúlyozta, a feltételek nem változtak, továbbra is ötven százalékos az önkormányzati támogatás, és ahogy eddig is, úgy várhatóan az idén is minden pályázót támogatnak majd.

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánították a Fehérvári út és a Györkönyi utca közé eső szakaszt. A változtatásra a tehermentesítő út nyomvonal-módosításának meggyorsítása miatt volt szükség.

Még tavaly döntött a testület arról, hogy Paks is hozzájárul a Mezőföldvíz Kft. 87 millió forintos törzstőke emeléséhez, mintegy 29 millió forinttal. A részarányos összeggel a szolgáltatás biztosításához nyújtanak ismét forrást, de a városvezetés továbbra is szeretné elérni, hogy az érintett önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában vegyék ki a részüket a cég működésének fenntartásához.

Határozatot fogadtak el a képviselők arról is, hogy köznevelési szerződést köt az önkormányzat a Pécsi Egyházmegyével a szeptember elsején induló Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda működtetése kapcsán. Intézményvezetői pályázatokat is véleményeztek, és támogatták Kovácsné Pál Krisztina, a Paksi Bezerédj Általános Iskola, és Sárosdi Bernadett, a Paksi I. István Szakképző Iskola pályázatát. A Paksi Benedek Elek Óvoda vezetésével Bosnyák Zoltánnét, a Paksi Napsugár Óvoda vezetői feladataival Molnár Adriennt, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha irányításával pedig Lukácsi-Magyar Melindát bízták meg a következő öt évre. Döntöttek a képviselők a Gyermekeinkért díj adományozásáról is: 2019-ben Ziliziné Petrik Klára és Nagy Márta munkáját ismeri el a város ezzel a díjjal a pedagógus napon.

Nemtetszést váltott ki a Rókus kápolna mellet épülő ház

Barnabás István interpellációjával kezdődött a testületi ülés. Az alpolgármester a Rókus kápolna előtt készülő épülettel kapcsolatban mondta el aggályait, a Paks látképét rontó épület ugyanis sokakból nemtetszést váltott ki. Az alpolgármester kérdései közt szerepelt, hogy az önkormányzat illetékesei megvizsgálták-e azt, hogy a Rókus kápolna mellett készülő épület megfelel-e a helyi építési szabályzatnak, megvizsgálták-e az épület tervdokumentációját és amennyiben nem felel meg az előírásoknak, milyen intézkedést tervez az önkormányzat.

Szabó Péter polgármester válaszában elhangzott: az építési engedélyt a város főépítésze adta ki még 2015-ben, komoly feltételeket szabva az építtető számára. Ezek közé tartozik, hogy a kápolna láthatóságának a 6-os út felől meg kell maradnia, és a 2017-ben kiadott településképi vélemény sem kifogásolta az építkezést, annak papírjai, illetve dokumentációi is, az építési szabályzat alapján rendben voltak. A Rókus utcai kápolna melletti épület építési engedélyét az építésügyi hatóság adta ki Szekszárdon.

A képviselők és a polgármester is egyetértettek abban, hogy a Rókus kápolna, Paks fontos öröksége, nem kerülhet veszélybe és hogy az új épületnek illeszkednie kell a meglévő településképbe. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy a Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához fordul a ház miatt, és hatósági eljárást kezdeményez az építkezéssel kapcsolatban.

Képünkön: Buszpályaudvar Pakson. 2020-tól már áram hajtja a buszokat. Fotó: Molnár Gyula