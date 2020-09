Feljelentést tett az ÉSZ frakcióvezetője az uszoda ügyében

A városi rendőrkapitányság előtt tartott sajtótájékoztatót szerdán délelőtt Bomba Gábor, az ÉSZ (Éljen Szekszárd) frakcióvezetője.

Legalább öt éve nincs uszoda a megyeszékhelyen mondta a frakcióvezető, hozzátéve, a polgármester azt ígérte, hogy szeptember 30-ra elkészül az új létesítmény, ami láthatóan nem fog megvalósulni, pedig már közel egymilliárd forintot kifizetett a város. Hatalmas a kockázat, tette hozzá, mert ha elvész a forrás, akkor a városnak vissza kell fizetni a közel egymilliárd forintot. Azért ment a frakcióvezető a rendőrségre, hogy az uszoda ügyében feljelentést tegyen. A 850 millió forintos kifizetés, álláspontjuk szerint kimeríti a hanyag kezelés bűncselekményét, amely különösen nagy vagyoni hátrányt okozónak minősülhet. Ennek büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés. A hűtlen kezelés – amely szintén különösen nagy vagyoni hátrányt okozónak minősülhet – büntetési tétele 10 évig terjedő szabadságvesztés, mondta Bomba Gábor.

Ács Rezső polgármester a sajtótájékoztató kapcsán elmondta, hogy 1998 óta képviselő, azóta ismeri a történéseket. Most politikai háború van Szekszárdon ami az elmúlt évtizedek alatt nem fordult elő. El lehet gondolkodni azon, hogy kik hozták be ezt a légkört a városba. Ennek a kicsúcsosodása volt, hogy az ÉSZ frakcióvezetője feljelentést tett a rendőrségen. A maga részéről örülne a vizsgálatnak, mert az fényt deríthet például arra, hogy a sportközpont igazgatójának milyen szerepe volt ebben a beruházásban. Kiderülhet, hogy az uszodavizsgáló bizottság miért nem végzi a munkáját, illetve milyen eredményre jutottak. Hangsúlyozta, hogy nincs semmi takargatnivalója, eddig is Szekszárd érdekében politizált és a jövőben is ezt fogja tenni. A lényeg az, hogy épül az uszoda, és be is kell fejezni. Kérdés viszont, hogy az ÉSZ frakcióvezetője mivel támasztja alá, amiket mond. Ha az eljárás lezárul, megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy hamis vád, illetve rágalmazás miatt lehet-e feljelentést tenni, hiszen az elhangzottak súlyos vádak, mondta a Ács Rezső.

Borítóképünkön: így állt a projekt májusban.