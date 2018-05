Hungaricummá szeretnék minősíttetni a pincefalvakat

A pincefalvak helyzetét, jövőbeni sorsát taglalták a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségének györkönyi találkozóján a tagszervezetek. Kulturális programokkal fűszerezték a szakmai megbeszélést, végül közösen dalra fakadtak.

A Magyarországi Pincefalvak Szövetsége nem kisebb célt tűzött maga elé, mint azt, hogy elérje a magyarországi pincefalvak hungaricummá minősítését és azt, hogy felkerüljenek a világörökségi listára. Mint Györkönyben tartott találkozójuk szakmai programján Braun Zoltán elnök, a házigazda település polgármestere kifejtette, Európában nincs a magyarországi pincefalvakhoz hasonló, legfeljebb húsz-harminc egységből álló pinceutcák vannak, például Ausztriában, Morvaországban. Ezzel szemben a magyar pincefalvak több száz épületből állnak, Hajóson ezerkétszáz, Bölcskén három-négyezer és Györkönyben is háromszáz présház van egy tömbben. Nemcsak a pincék esetében ritkaság ez a koncentráltság, hanem gazdasági épületek esetében is. Braun Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy miközben hagyományos építészetű falvak már nincsenek, hiszen mindenütt megjelentek az új épületek, addig a pincefalvakban többségében megmaradtak, érintetlenek a hagyományos épületek.

A Pincefalvak napját indító szakmai megbeszélésen azt követően, hogy azt boncolgatták, hogyan jöttek ezek létre, arra fókuszáltak, hogy miként lehet megőrizni őket. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara, amelynek dékánja és dékán helyettese is ott volt a györkönyi találkozón, vállalta a hungaricummá minősítéshez és a világörökségi helyszínné válás érdekében szükséges tudományos előkészítő munkát.

– Majd szerzünk forrásokat és kapcsolatokat, hogy ez minél jobb minőségben készüljön el. Szeretnénk, ha a kormányzat is felfedezné, hogy ez egy hatalmas érték, ami, ha nem nyúlunk alá, elveszik hamarosan – vázolta az elnök, aki szerint, ha nem is érik el a célt, az afelé vezető úton fejlődni fognak a pincefalvak és az már nagyon nagy eredmény lesz.

A találkozóra kinyitottak a györkönyi présházak, illetve a vendég pincefalvak is bemutatkoztak egy-egy présházban, a pincefalu közepén művészeti csoportok szórakoztatták az egybegyűlteket, illetve annak tiszteletére, hogy háromszáz éve éledt újjá Györköny, háromszáz „torkot fakasztottak dalra” vendégek és házigazdák énekeltek együtt néhány bordalt.