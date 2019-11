Magas elismerést kapott dr. Vastag Oszkár

Kimagasló tevékenysége elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült dr. Vastag Oszkár, a Tolna Megyei Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa. A kitüntetést a múlt héten, csütörtökön vette át személyesen Budapesten, a Vigadóban megrendezett ünnepségen. A főorvos kérdésünkre elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy rá gondoltak.

Idén heten kapták meg a Batthyány-Strattmann László-díjat. A szeretettel fordulás elesett embertársaink felé meghatározta az emberiség történelmét, mondta az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós köszöntőjében az egészségügyi szakmai díjak átadásán. A díj névadója, Batthyány-Strattmann László orvos ezt a szemléletet képviselte, hiszen azokat gyógyította, akiket mások már nem.

Dr. Vastag Oszkár, a megyei kórház szemész főorvosa immár negyven éve gyógyítja a betegeket Szekszárdon, jövőre pedig ötven éve lesz, hogy az orvosi pályát választotta. Csak papíron nyugdíjas, de minden nap ugyanúgy végzi a munkáját, mint a fiatalabb kollégái.

– Döbbenetes változáson ment keresztül a szakma az elmúlt évtizedek alatt – mondta a főorvos, akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy a szekszárdi kórházban is bevezették a mikroszkópos műtéti technikát, a műlencse-beültetést, a glaucoma ellenes műtéteket, a könny­tömlő-műtéteket, a szaruhártya-átültetést, a szemészeti ultrahang-diagnosztikát, a szemészeti érfestést, a szemfenéki és YAG laser kezeléseket. Megszervezte a gyerekszemészeti szakrendelést, bevezette az addigi szakrendeléseken a cukorbetegek és glaucomás betegek gondozását is.

Harminc éve még egy szürkehályog műtéttel tizenhárom napig volt kórházban a beteg, ma pedig pár órán belül haza is mehet – tette hozzá. Ma a leggyakoribb szemészeti műtét a szürkehályog, az országban évente nyolcvanezer, Tolna megyében pedig ezerötszáz beavatkozást végeznek, ami napi hét-nyolc beteget jelent Szekszárdon.

Vastag Oszkár főorvosról azt mondják a betegei, hogy mindig mindenkivel nagyon türelmes, mindig szán időt arra, hogy elmagyarázza, mi a probléma. A gyógyítás mellett a Tolna Megyei Orvosi Kamara munkájában a kezdetektől részt vesz, 2002-től folyamatosan helyi és megyei küldött, 2007-től területi küldöttként tevékenykedik. 2006–2011 között Felügyelő Bizottsági tag, 2011-től az Etikai Bizottság alelnöke.

Több jelentős külföldi továbbképzésen vett részt, például Washingtonban, Münchenben, Svédországban, vagy a volt NDK-ban. Ő maga is több mint száz tudományos előadást tartott szerte a világban, és negyven szakmai közleménye jelent meg szakfolyóiratokban. Közben ma is fáradhatatlanul gyógyít és operál, és ha kell, még ügyel is.