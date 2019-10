Megújult iskolában teljesedhetnek ki a tanulók

Közel 135 millió forintba került a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felújítása. Ehhez járult még az a nyílászáró csere, mely munka díját Szekszárd önkormányzata állta. Az intézményt ünnepélyes körülmények között adták át rendeltetésének.

Nyertes EFOP-os pályázat és a Szekszárdi Tankerületi Központ forrásainak birtokában kezdődött el tavaly nyarán a munka az iskola nyugati részén. Az első és második emeleten összesen tíz tanterem, három szertár, az orvosi szoba és az összes vizesblokk teljes körű felújítása történt meg. Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében részleteiben is ismertette az ezzel járó feladatokat. Kétezer-hatszáz négyzetméternyi falat kellett levakarni, majd többször festeni. Kétszázhatvan négyzetméternyi burkolatot kellett lefektetni a vizesblokkokban és csaknem nyolcszáz négyzetméternyi csempét kellett felragasztani ugyanezen helyszíneken. Az igazgató elismeréssel szólt a közbeszerzésen nyertes, kivitelező Ács-Állványozó Kft.-ről, a cég pontosan tudta, hogy miként és mikor kell egy iskolaépület esetében renoválást levezényelni. Az akadálymentesített épületben tankerületi 14 millió forintból sikerült a fűtésrendszert is átalakítani, sőt, a város 4 millió forint támogatásának köszönhetően a homlokzat is egységes megjelenésű lett. A munka nem akadályozta a tanítást, mely szeptember első hetétől folyamatos.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke örömmel nyugtázta az iskola felújítását, a munkát egy széles folyamatba helyezte. Az elmúlt időszakban ugyanis 418 projekt helyszínén 499 oktatási létesítmény újult meg, közel 29 milliárd forint ráfordítással. Ez példaértékű az elmúlt évtizedekhez viszonyítva és a sornak még nincs vége. Ehhez kapcsolódva jelentette be Ács Rezső polgármester, hogy szerdán aláírta azt a kivitelezési szerződést, mely lehetővé teszi egy régi adósság törlesztését: azt, hogy a Babits Mihály Általános iskola a sportudvaron impozáns tornacsarnokkal gyarapodjon. A munka a naptári év közepén kezdődik és várhatóan a 2019/20-as tanév végére zárul.