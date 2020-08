Minden teszt negatív lett

Meglehetősen gyorsan híre ment annak, hogy a járványveszély miatt Bonyhádon – állítólag – bezárt egy üzem és egy óvoda is. Mint az érintettek válaszaiból kiderült, a hír ilyen formában nem állja meg a helyét.

A város üzemei közül a Knipl Kft. került célkeresztbe. Knipl János tulajdonos, ügyvezető igazgató cáfolta a bezárás hírét. Azt viszont megerősítette, hogy a COVID-19 miatt cégüknél meg kellett tenni a szükséges intézkedéseket.

– Két héttel ezelőtt egyik dolgozónk, aki egyébként mecseknádasdi lakos, megfertőződött – adott tájékoztatást az igazgató. – Ötvenkét munkatársunkkal érintkezett, nemcsak bonyhádi, hanem például kakasdi, mecseknádasdi, nagymányoki személyekkel is, mindazokkal, akikkel egy műhelyben dolgozott. Ezt az ötvenkét embert az illetékesek hatósági karanténba helyezték és természetesen mindenkinél elvégezték az ilyenkor szükséges tesztet. A karantén már le is járt, a teszt mindenkinél negatív lett. Ez azt jelenti, hogy jövő hét hétfőtől a szokásos munkarend szerint dolgozunk. Eddig is dolgoztunk, csak éppen ezt az ötvenkét embert a karantén időtartamára, azaz egy hétre nélkülöztük.

A híresztelésekben ugyancsak szereplő Malom Óvoda valóban becsukta kapuját, de ennek – tudtuk meg Horváth Klára intézményvezetőtől – egyszerű oka van. A fenntartó által meghatározott nyári működési rend értelmében augusztus 10-e és 19-e között a székhelyintézmény több más óvodával együtt zárva tart. Ugyanakkor a Bonyhádi Varázskapu Óvoda és Bölcsődének, mint intézménynek van érintettsége COVID-19 ügyben egy másik feladatellátási helyen, amely ugyanebben az időintervallumban szintén zárva tart. De ez – közölte Horváth Klára – tudható volt a fenntartói közleményekből. Hozzátette, hogy minden további részletet illetően a fenntartó nyilatkozik.

Az érintettek közül senki sem kapta el Az érintett óvodai dolgozók tekintetében hét munkavállalóból már négynek megérkezett a teszteredménye, valamennyi negatív. Ugyanez igaz azon tizenkét gyermek esetében is, akiknél már szintén bizonyított, hogy nem kapták el a fertőzést – olvasható a bonyhádi önkormányzat legfrissebb tesztjében. Ugyancsak örömteli hír, hogy azon bonyhádi üzem munkavállalóinak eredményei is negatívak, akiket szintén érintettségből teszteltek a hatóságok. Emellett a cég vezetői – saját hatáskörükben eljárva, a dolgozóik egészségvédelmét szem előtt tartva – további munkavállalók laboratóriumi tesztelését is elrendelték, akiknél szintén nem volt kimutatható a COVID-19 fertőzés.

