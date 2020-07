Pest megyéből jelentkezett Annácska feltételezett rokona

Jelentkezett a tíz hónapos korában elhunyt Rötlinger Anna feltételezett rokona, mégpedig Szabó Zoltánné Pécelről. Eközben már olvasóink is adtak egy-két tippet, ki lehetett a valószínűleg az 1900-as évek elején született kislány.

Máté Szabolcs, Hőgyész polgármestere még a múlt hónapban fordult felhívással a település lakosságához, azután, hogy az egyházi temetőben átadták az önkormányzati tulajdonban álló ravatalozót az új szolgáltatónak. A helyszínen készítettek ugyanis néhány fotót, és az egyiken jól látható egy kőkereszt, rajta egy névvel: Götlinger Anna (az első bejegyzések még Rötlinger Annának nevezték, később Götlingerre módosult), aki tíz hónapot élt. A letört sírkeresztet egyébként a rozsdásodó halotthűtő mögött találták meg. A polgármester arra kérte a lakosságot, értesítsék a hivatalt, ha tudomásuk van arról, hogy élnek-e még a rokonai az elhunytnak.

A Pest megyei Szabó Zoltánnénak véletlenül jutott a tudomására a felhívás, hogy keresik a kislány hozzátartozóit. Nagyanyja Götlinger Mária volt, a családja Hőgyészről származik.

Mint lapunknak elmesélte, a családjával Pécelen él, az édesanyja öt évvel ezelőtt hunyt el. A halotti anyakönyvi kivonatának a kikérésekor azzal a problémával találkozott, hogy azt nem akarják kiadni, ugyanis a nagymamája még a leánykori nevével, Rötlingerként szerepelt az irattárban, míg a személyi igazolványában Götlinger volt.

– Meglepett és megérintett a halott kislány, Anna sírkeresztjének megtalálása, mivel nem tudtam Anna létezéséről, sem haláláról. Ám mivel én intéztem édesanyám halotti anyakönyvi kivonatát, és a névazonosság miatti probléma még élénken él az emlékezetemben, azt gondolom, hogy Anna a rokonunk lehetett, és talán a nagyanyám testvére. Korábban nem tudtam, hogy a nagyanyám egykor Rötlinger volt. És igencsak meglepődtem, amikor ezt megtudtam. A névazonosság és a hőgyészi származás miatt szerintem igenis lehet családi kapcsolat az elhunyt kislánnyal, de ezt már senkitől nem tudom megkérdezni – mondta Szabó Zoltánné, majd így folytatta: – Édesanyámnak az édesanyja volt Götlinger, a családom hivatalos iratain Götlinger szerepel, az édesanyám családi neve Pinkula. Elhatároztam, a nyáron, ha hosszabb időt Pálfán töltök a szülői házban, akkor megpróbálok jobban utánanézni a családfámnak. Úgy érzem, érdemes, olyan keveset tud az ember, és mikor már nincsenek szülők, nagyszülők, meglepik az ehhez hasonló dolgok – tette hozzá.

Szabó Zoltánné a családjukról elmondta, régen Hőgyészen a svábság katolikus vallású volt, így ők is azok. Anyai nagypapája Hőgyészen volt kertész az Apponyiaknál, majd a nagyapját Pálfára vitte főkertésznek. A nagyszülei így Hőgyészről származnak, de az édesanyja már Pálfán nőtt fel. Mint elmondta, több ága volt a Götlinger/Rötlinger családnak, Szekszárdon is élnek állítólag harmad-unokatestvérei, de velük nem tartja a kapcsolatot. Hőgyészre néhány éve látogattak el, keresve a rokonságot, ekkor még élt az édesanyja. Götlingereket azonban nem találtak Hőgyészen.

Szabó Zoltánné már az önkormányzattal is felvette a kapcsolatot Göttlinger Anna ügye miatt. A kérdésére, hogy van-e esetleg teendője a sírkereszttel, mit tegyen, azt a választ kapta, hogy egyelőre semmilyen kötelezettség nem terheli, de amint többet tudnak, a későbbiek során tájékoztatni fogják.

A kislány sírkeresztjének megtalálása, illetve rokonainak keresése olvasóinkat is megérintette. Érkeztek szerkesztőségünkbe is tippek, volt olvasónk, aki szerint a kislánynak Szekszárdon is élhetnek rokonai. Volt, aki el sem hitte, hogy ilyen eset megtörténhet, hogy csak úgy előkerül egy kőkereszt, miközben az elhunytról nem lehet tudni semmit.

A Teol Facebook-oldalán található cikkünkhöz is érkeztek hozzászólások, többen szintén hitetlenkedésüket fejezték ki. Egyszerűen ők sem akarták elhinni, hogy ez megtörténhet.

„Tudjátok, hány éves az a kereszt? Ha igaz lenne, hogy ott volt a ravatalozóban, akkor nem kereste senki? Ha pedig nem kereste, ezentúl fogja egy Fb-cikk miatt?” – írta egyik olvasónk.

Másikuk pedig arról írt, hogy a „kedvence”, amikor talált személyi okmányokat, bankkártyákat tesznek közzé ahelyett, hogy bevinnék mondjuk a rendőrségre vagy a kormányablaknak. Hozzátette, már várja, mikor lesz az első elhunyt-azonosításra felhívás, minimum három fényképpel mellékelve, minden szögből, hogy úgy könnyebb legyen.

A felhívást több olvasónk azért megosztotta, hátha pont kerülhet ennek az ügynek a végére, és kiderülhetne végre, hogy ki volt a tíz hónapos korában elhunyt hőgyészi Götlinger Anna.

