Séta mellett játékra is nagyszerű a járda

Kisebb, de igen jó hangulatú ünnepség kerekedett a bonyhádi Fáy-lakótelep keleti részén, amikor járdára festett ugróiskolát, új padokat és hulladékgyűjtőket adtak át az ott lakóknak.

Szó szerint játékosságot varázsolt a Laurus Alapítvány a bonyhádi Fáy-lakótelep keleti részébe, az úgynevezett kockatömbökhöz. Az ott található, eddig csak közlekedést szolgáló betonjárdának – pályázati nyereményből – kreatív ugrópályaszerepet is adtak. Tették ezt úgy, hogy a járdára színét tartó festékkel olyan elemeket rajzoltak, például színes növény és állatfigurákat, melyek útmutatást nyújtanak az adott szakaszon elvégzendő feladatokhoz. A levelibéka ábra például arra utal, hogy ez a rész békaügetéssel teljesítendő. Pontosan így tett a kiváló erőnléttel rendelkező Köllő Roland önkormányzati képviselő az ünnepséggel egybekötött átadás napján.

Ugyancsak a Laurus Alapítvány pályázati sikerének köszönhetően összesen kilenc paddal és kilenc hulladékgyűjtővel gyarapodott a lakótelep ezen része. Dudás Olga alapítványi vezető joggal gondolta úgy, hogy ez az előrelépés, a helyszín arculatának előnyös változása bőven megér egy kisebb ünnepséget. A rendezvény összképét tovább színesítette Kovács Gábor Muzsikus szereplése.

– A padok és a hulladékgyűjtők immár a helyiek kényelmét szolgálják. Az ugróiskola pedig – mondta Dudás Olga – a vártnál is nagyobb sikert aratott. Az elmúlt napokban óvodák is megjelentek, és lelkes nebulók teljesítették a távot, ezzel is hozzájárulva a mozgás örömét a személyiségbe illesztő nevelési programhoz.

Spontán közéleti fórum is alakult Dudás Olga a közös öröm okán meghívta a helyszínre Filóné Ferencz Ibolya polgármestert, valamint Köllő Roland mellett Kovács Ferenc önkormányzati képviselőt is. És miután a város vezetője, továbbá két képviselője – valamint Antal József személyében a legtöbb érintett tömbház közös képviselője is – jelen volt, a rendezvényre érkezett lakók élhettek a lehetőséggel, és Közös dolgaink címmel közéleti minifórum és fogadóóra keretében kérdezhettek, adhatták közre gondjaikat, avagy építő javaslataikat.

Borítóképünkön: Köllő Roland kipróbálta a békaügetést az ugrópályán, Filóné Ferenc Ibolya videózta, jobbra Dudás Olga figyelte