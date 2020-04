A gyermeki gondolkodás megidézése segíthet

Dicső Zsolt szokatlan páros kettőskötete, a Világgá maradok / Hasonállatok ABC-be olyan izgalmas élményt kínál, ami nagyon fontos lehet ezekben a komor időkben.

Merthogy Dicső Zsolt könyve telis tele van bájjal. A páros kettőskötet, mint azt elnevezése is mutatja két részből áll. Az egyik, pontosabban a Világgá maradok Dönciről szól, akit a szerző saját fiáról mintázott. Ezekben a rövid, de frappáns kis dialógusokban annyi a gyermeki naivitás és báj, hogy az olvasót két erős érzelem hajtja uralma alá. Ezek az érzelmek nem állnak túl messze egymástól. Az egyik a gyermeki naivitás és egyszerűség által megidézett meghatottság, a másik pedig a nosztalgia, amely csak előbbi után érhet utol bennünket. Mert megidézi mindazt, amit a felnőtt lét terhe, a világ megtapasztalása okozta komorság és a mindennapok rohanása, hajtása elfeledtetett velünk, és jó párszor azon kaphatjuk magunkat, hogy megállunk, letesszük a könyvet és megkérdezzük a világtól, de első sorban magunktól: miért? Miért nem így működik a világ? Mert Dönci megannyi egyszerű és végső soron logikus választ ad saját maga kérdéseire. És ezen válaszok szépsége éppen a gyermeki tudat kifordítottságából, egyszerűségéből fogan. A felnőtt lét azonban sokkal komplikáltabb – vagyis azzá tesszük. De, miért?

Ebben a részben két, rövidke mese is szerepel, melyekben Dicső Zsolt megannyi költőiséget és humort rejtett el.

A könyv másik fele, a Hasonállatok ABC-be állatokról szóló gyermekverseket tartalmaz. Melyek, őszintén bevallom, nem képezik tárgyát az én világomnak. Mindazonáltal ezek között is megtalálható az a fajta szolid, egyszerű humor, amely a gyermekeket jellemzi, és amelyek annyira bájosak.

A könyv egészének varázsa azonban nem csupán ez a gyermeki szemszög – mert mindezek mellett valóban elgondolkodtat, de teszi ezt abban a kedves, szellemes, kellemes formában, amire hatalmas szüksége van most mindenkinek, ezekben a vészterhes időkben. Arról már nem is szólva, hogy a szerző megannyi frappáns, ügyes és okos írói megoldást alkalmaz, a szövegek olvasása, mindenféle értelmezés nélkül is kellemes időtöltés.