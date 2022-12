A második rész megjelenésének kerek, 30. évfordulója alkalmából a Disney+ összegyűjtött 7+1 érdekességet a filmről, amelyek sokak számára újdonságként hathatnak.

A Reszkessetek, betörők! elképesztő sikere után egyértelmű volt a folytatás. Az első rész akkorát szólt, hogy egészen 2018-ig ez volt minden idők legtöbb bevételt hozó karácsonyi filmje.

1. Nem ez volt az eredeti cím

A film Alone Again munkacímen futott, ám a rendező, Christopher Columbus nem szerette volna, hogy az emberek azt higgyék, ez egy remake, ezért végül megváltoztatta azt. A forgatás egyébként 1991. december 9-én kezdődött, és 149 nap után, 1992. május 6-án fejeződött be. Ezen időszak alatt Macaulay Culkin és az egész családja New Yorkban lakott.

2. Dollármilliomos kisfiú

A Home Alone világsztárrá tette Culkint, így míg az első filmért csupán 110 000 dollárt kapott, a folytatásért már 4,5 milliót, plusz a film bevételének öt százalékát. Ez máig a legmagasabb díj, amit 11 éves gyereknek Hollywoodban egy szerepért fizettek. A Home Alone 2 a maga 31,1 millió dolláros bevételével új novemberi rekordot döntött, valamint lekörözte az első részt, amely 33 nap alatt 100 millió dollárt hozott: a második résznek ehhez csupán 24 nap kellett.

3. Sok műhó semmiért

A karácsonyi filmek hangulatának egyik alapkelléke a hó. A stáb rengeteg pénzt költött a külső helyszínek téliesítésére, vagyis a műhóra. A sors fintora, hogy a forgatás előtt pár nappal hatalmas vihar csapott le New Yorkra, többcentis hótakaróval borítva a várost. A forgatás alatti rendkívüli hideget a kamerák sem bírták, több be is fagyott a felvételek során.

4. Vége, (agyon)csapó!

Az egyik betörőt játszó Daniel Stern egy interjúban elárulta, a mosogatós áramütéses jelenet első felvétele során a rendező, Chris Columbus annyira nevetett, hogy képtelen volt leállítani a felvételt még azután is, hogy a színész a padlóra rogyott. Korábban egy szakorvossal megvizsgáltatták Kevin csapdáinak hatásait, és kiderült, a banditák a való életben súlyosan megsérültek volna. Ebben az esetben fokozottan igaz a mondás: ne próbáljátok ki otthon!

5. Nem létező játékbolt

A Duncan's Toy Chest nem egy valódi bolt, a Manhattanben található F.A.O. Schwarz játékbolton alapul. Érdekesség, hogy minden gyerekszínész, aki feltűnt a bolti jelenetekben, később hazavihetett egy általa választott ajándékot emlékbe.

6. Donald Trumpot ki akarta vágni a rendező

Akkoriban leginkább híres New York-iként ismerték Donald Trumpot, akié volt a Plaza Hotel is, amit a rendező kinézett magának. Végül Trump némi pénz és egy cameo ellenében engedélyezte nekik, hogy az előcsarnokban forgassanak. Columbus eredetileg abban reménykedett, hogy ki tudja vágni őt a filmből, ám a tesztvetítésen a közönség ujjongva fogadta, így végül benne maradt. Évekkel később a rajongók benyújtottak egy petíciót, amiben azt kérték, hogy Trumpot digitálisan cseréljék le a felnőtt Culkinra. A vicces ötletet egyébként maga a színész is támogatta.

7. Édesség majdnem 800 ezerért

A Plaza Hotel szobaszervize nem olcsó, Kevin igazán tetemes számlát halmozott fel. 967 dollárt költött 2 csokitortára, 6 doboz pudingra, 8 epres tarte-ra, 36 csokoládéval bevont eperre és 6 csokoládémousse-ra, vanília- és eperfagyival, M&M’s-szel, csokoládédarabokkal, cseresznyével, mogyoróval, mályvacukorral, karamell-, csoki- és epersziruppal, tejszínhabbal és banánnal. Ezekért ma körülbelül 2054 dollárt, vagyis mintegy 790 ezer forintot fizetnénk.

+1 Bárkiből lehet Kevin

A Plaza Hotelben a mai napig létezik egy Home Alone – Fun in New York elnevezésű csomag, amelynek tartalma egy, a filmben látható szállodai szoba, négyórás, limuzinos utazás New York ikonikus és a film forgatási helyszínein, beleértve az Empire State Buildinget, a Rockefeller Centert és a Central Parkot is. A Kevin-életérzéshez hozzátesz még egy nagy sajtos pizza, valamint a fagylaltkehely tejszínhabbal, cseresznyével és M&M’s-szel.