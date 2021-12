Az LMBTQ-lobbi minden eszközt bevet azért, hogy gyermekeinket befolyásolja – jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese az MTI-hez szombaton eljuttatott videónyilatkozatában.

A kormánypárti politikus a videóban azt mondta, hogy a legnagyobb rajzfilmszolgáltatók, amelyek már négyéves kortól képesek megszólítani a gyerekeket, kivétel nélkül adásra tűztek érzékenyítő és a nemük megváltoztatását népszerűsítő tartalmakat.

A Disney már transznemű szereplőket is feltüntetett a gyermekeknek szánt meséiben – tette hozzá – a Nickelodeon óvodásoknak szóló csatornája pedig az LMBTQ-zászlóval ismerteti meg a gyermekeket. Ráadásul a Magyarországon is ismert gyerekcsatorna, a Cartoon Network, ahogy a Nickelodeon is, gyermekeknek szóló tartalmakkal készült az idei Pride-ra – közölte a politikus.

Nem engedhetjük, hogy gyermekeink ártatlan kíváncsisága ilyen manipulációnak legyen kitéve. Megálljt kell parancsolni a gyermekek befolyásolását célzó médiatartalmaknak

- hangsúlyozta Böröcz László.

Úgy folytatta, éppen ezért kérdeznek rá a népszavazáson arra, hogy „támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a neme megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg”.

Mondjunk tehát együtt nemet a népszavazáson arra, hogy kiskorú gyermekeink számára nemük megváltoztatását bemutató médiatartalmak jelenhessenek meg

- biztatott a Fidesz frakcióvezető-helyettese.