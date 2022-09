– Igen sűrű volt a programjuk, a magyar–ukrán határtól a veszprémi börtönig számos helyszínre ellátogattak.

Chris Field: Azt gondolom, kiemelkedő három napon vagyunk túl. Nagyon tartalmas és sokrétű programot biztosítottak számunkra. Mérhetetlenül hálás vagyok Kozma Ákos biztos úrnak, akivel immár jó néhány éve dolgozunk együtt, és kiváló csapatának azért, hogy gyakorlatilag Magyarországon átutazva bemutatta nekünk, hogyan védi az intézménye az alapvető emberi jogokat, mi mindent tesznek kollégáival az ukrajnai menekültek védelmében. Első alkalommal járok Magyarországon, de azt biztosan állíthatom, nem ez lesz az utolsó látogatásom.

Kozma Ákos: Chris Field elnök úrral három napon át folyamatosan jártuk az országot. Saját szemével láthatta azon erőfeszítéseinket, amelyekről az elmúlt időszakban folyamatosan igyekeztem tájékoztatni a nemzetközi ombudsmani közvéleményt. Kéthetente egy angol nyelvű hírlevelet adtam ki a háborúval kapcsolatos alapjogvédelmi helyzetről, amelyet elküldtünk többek között a Nemzetközi Ombudsmani Intézetnek (IOI) és tagszervezeteinek. Elnök úrnak így voltak információi, de szorgalmaztam, hogy jöjjenek el és nézzék meg személyesen is az általunk végzett munkát. Az elmúlt négy hónapban négy ombudsman járt nálunk. Először Görögországból Andreasz Pottakisz, az IOI európai regionális elnöke és szlovén kollégám, Peter Svetina, aztán a török vezető ombudsman, Seref Malkoc látogatott el hozzánk. Törökországnak komoly tapasztalatai vannak a szír menekültek milliói kapcsán, tőlük sok mindent tanulhatunk, de ő mégis úgy búcsúzott, hogy ők tanulnak tőlünk. Most pedig Chris Field, akinek hivatalos látogatása az eddigi hároméves biztosi működésemnek a legnagyobb elismerése.

– Milyen benyomásokat szerzett az emberi jogok védelme területén?

Chris Field: Kifejezetten pozitívan értékelem és kivételesnek tartom a Magyarországon az ombudsman által az emberi jogokért végzett tevékenységet.

Azt gondolom, hogy a hazájukban nagyon jól őrzik az alapvető emberi jogokat, és betartják az azokra vonatkozó előírásokat.

Kozma Ákos, akit most már jó barátomnak mondhatok, nagyra becsült tagja az ombudsmani közösségnek mint a magyarországi alapvető jogok biztosa, és az általam elnökként vezetett IOI-nak is nagyon fontos tagja. Ahogyan láttam, Kozma Ákost és munkatársait a magyar–román és magyar–ukrán határokon, például az Ukrajnából érkező menekültek fogadása során, ahogyan az emberi jogaikat biztosítják, védik, az mindenképpen szívmelengető tapasztalat volt számomra is. Mindebből jómagam is sokat tanultam.

– Magyarországot rendre az a vád éri, hogy nem kezeli megfelelően az emberi jogokat. Ezek szerint nincs igazuk a kritikusoknak?

Chris Field: Ahol csak jártunk, kiemelkedő elkötelezettséget tapasztaltam minden oldalról az emberi jogok védelme iránt – a rendőrség, az egyéb állami szervek, a civil szervezetek, az alapvető jogok biztosa és munkatársai, az Alkotmánybíróság, annak elnöke, az önkéntesek, valamint az egyes állampolgárok részéről egyaránt. Ez

az erős elkötelezettség kifejezetten látszott abban, ahogy a magyar emberek akár egyéni, akár testületi szinten az Ukrajnából menekülőkhöz, a háború áldozataihoz viszonyulnak.

Így csak a pozitív benyomásaimra tudok hagyatkozni, és még egyszer hangsúlyozni, elkötelezettek az emberi jogok biztosításában, védelmében és a szabályok betartásában. Mind az IOI, mind a magam és országom, Ausztrália nevében köszönetet szeretnék mondani ezért önöknek, magyaroknak. Szerte a világon mindenki tudja azt, és az iskolában is nagyon sokat tanultunk erről, hogy a magyar történelem, tudomány és művészet kiemelkedő volt, miként ma is az, és azt is, hogy a magyaroknak nagyon éles eszük van, de most azt is átéltem személyesen, hogy nagyon melegszívűek is.