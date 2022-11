Közleményükben azt írták: Kövér László megbeszélést folytatott vendéglátójával, Hanafi Gebali képviselőházi elnökkel és Abdel Wahab Abdel Razekkel, az egyiptomi Szenátus elnökével. A találkozókon a házelnök megemlítette, hogy Magyarország 1928-ban az arab országok közül elsőként Egyiptommal létesített diplomáciai kapcsolatot, így méltán mondhatjuk, hogy a mai kapcsolatrendszerünk történelmi alapokra épül.

A megbeszéléseken a felek áttekintették a két országot összekötő területeket, a gazdaságtól a kultúrán át a biztonságpolitikáig, megemlítve azokat az egyiptomi diákokat is, akik magyar állami ösztöndíjjal tanulnak Magyarországon.

"Hazánk 115 egyetemi ösztöndíjat biztosít az afrikai országnak. Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar-egyiptomi kapcsolatok korábban soha nem látott szintet értek el, és a parlamenti együttműködésünk is a legmagasabb elnöki szinten rendszeresnek nevezhető"

- idézték a közleményben Kövér Lászlót.

A házelnök hozzátette: a két ország külügyminisztere évente többször is találkozik, a megkötött tárcaközi és intézményközi egyezmények egyre szorosabbra fűzik országaink együttműködését csakúgy, mint a cégek közötti közvetlen és aktív kapcsolatok. Gazdasági együttműködésünk legnagyobb volumenű eleme pedig az 1300 vasúti kocsi leszállításáról szóló projekt.

"Szép eredményeket értünk el az elmúlt időszakban a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok terén, de ezek messze nem érik el a politikai kapcsolatok intenzitását" - mondta a közlemény szerint Kövér László, hangsúlyozva: most egy meglehetősen bizonytalan külpolitikai és gazdasági helyzetben vagyunk, ami óvatosságra int minden gazdasági szereplőt, vállalkozót, de ilyenkor szoktak megnyílni új lehetőségek. Azok a kihívások is szóba kerültek, amelyek szintén összekötnek bennünket, és amelyekkel kénytelenek vagyunk szembesülni.

"Abban az európai energetikai válsághelyzetben, amibe az ukrán-orosz háború és a brüsszeli szankció politika sodort bennünket, minden alternatív energiaforrás lehetősége felértékelődött, és ebben számítunk Egyiptom segítségére"

- közölte a házelnök.

Arra is kitért: Egyiptom súlya Európából nézve az eddigiekhez képest is felértékelődik, hiszen Európa biztonságához nemcsak az illegális migráció féken tartásával járul hozzá, hanem az európai országok energiaellátásában is potenciális szerepet fog betölteni.

Kövér László és Hanafi Gebali aláírt egy egyetértési megállapodást is, amely a többi között tartalmazza, hogy a parlamentközi kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében a felek elősegítik a külügyi, gazdasági-kereskedelmi, igazságügyi és jogi területen működő állandó bizottságok és parlamenti baráti csoportok közötti rendszeres kapcsolattartást.

Kövér László az egyiptomi szenátus elnökével, Abdel Wahab Abdel Razekkel való találkozóján reményét fejezte ki, hogy a mostani személyes kapcsolatfelvételt követően a jövőben az egyiptomi parlament két évvel ezelőtt újjáalakult szenátusával is rendszeressé válnak a magyar Országgyűlés kapcsolatai.

Egyiptomi látogatása során a házelnök találkozik az Egyiptomi-magyar Baráti Tagozat elnökével és tagjaival, valamint fogadja őt Abdelfatah SzíSzí köztársasági elnök is.