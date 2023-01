Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre, a pályaválasztás előtt álló fiatalok itt ismerkedhetnek meg a felsőoktatás aktualitásaival. A csütörtöktől szombatig tartó, Hungexpón megrendezett oktatási seregszemlén magyar és külföldi egyetemek, főiskolák mellett például nyelviskolák, tankönyvkiadók is bemutatkoznak, de a látogatók találkozhatnak azokkal az ipari, gazdasági szereplőkkel is, amelyek együttműködnek az említett intézményekkel. A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok, intézményvezetők és egyéb szakmai kiállítók számára is fontos, egyedülálló lehetőséget nyújt a rendezvény, értesülhetnek a szakmai újításokról, módszerekről – olvasható a rendezvény honlapján.