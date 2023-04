Gerevich János a videóban bemutatta a beregszászi 13-as számú óvodát, amelyet – mint mondta – a magyar kormány támogatásával és az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével újítottak fel. Szólt arról is, hogy a felújítás során az épülethez egy új részt is építettek, ebben van mások mellett a konyha és az óvóhely is.

A videóban megszólalt Pál Andrea beregszászi óvónő is, aki megköszönte az épület felújítását. „Ezért sok-sok puszi, hála a gyerekek nevében” – mondta.

Gerevich János beszámolt arról is, hogy a háború harmadik hónapjában hozzákezdtek anya- és gyermekotthonok kialakításához és a magyar kormány támogatásával sikerült Beregszászon egy ilyen épületet létrehozni.