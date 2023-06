Trendforduló jöhet, megint emelkedhet a terrorfenyegetettség

Brüsszelben mintha már elfelejtették volna, hogy az elmúlt 8-10 évben mennyi halállal és súlyos sérüléssel járt a migránsok tömeges és ész nélküli beengedése az EU külső határain. Az új elképzelések szerint márpedig most még könnyebb dolguk is lehet a terroristáknak, hogy az uniós országokba beszivárogjanak. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a letartóztatások számát tekintve tavaly is az iszlám terrorizmus maradt a legnagyobb nemzetbiztonsági fenyegetés egész Európában, bár a baloldali aktivisták és anarchisták hajtották végre a sikeres terrortámadások többségét a kontinensen. Az Europol adatai szerint a hatóságok tavaly az összes uniós tagállamban 380 személyt tartóztattak le terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. Ebből 266 letartóztatás az iszlám terrorizmussal kapcsolatos nyomozás eredménye volt.