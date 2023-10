Kész Zoltán 2012 júniusától vezette szűkebb pátriájában az Amerikai Kuckót az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Ez egy országos akció része, az Egyesült Államok nagykövetsége 2000 óta több száz Amerikai Kuckót hozott létre mintegy 61 országban. Hazánkban hat ilyen műhely működik, az egyik a veszprémi könyvtárban, Kész Zoltán vezetésével. A Vehir.hu helyi portál 2012-ben interjút is készített vele ennek kapcsán.

Kész Zoltán neve 2014 végén lett országosan ismert, amikor a balliberális pártok támogatásával, de független jelöltként megnyerte a veszprémi időközi országgyűlési képviselő-választást.

Kész ebben az időszakban is gyakori vendég volt az Egyesült Államokban, ahol Magyarország kapcsán antiszemita médiával és a nácik visszatérésével is riogatott előadásaiban. A legismertebb videómegosztó portálon most is elérhető az a 2014-es felvétel, amelyen Kész a Jobbikot nyíltan antiszemitának és cigányellenesnek nevezte.

Szintén emlékezetes a már említett tengerentúli látogatása Márki-Zay Péterrel 2019 májusában. Az utat több hétig szervezték, Kész Zoltán amerikai előélete és Soros-hálózattal való kapcsolata a magyar sajtóban már akkor is jól dokumentált történet volt.