Alexander Soros 2009-ben a New York Egyetemen BA-szakon végzett történelemből, és 2018-ban PhD-végzettséget szerzett a kaliforniai Berkeley-n, de posztdoktori tanulmányokat is folytatott. 2011-ben került be a Nyílt Társadalom Alapítványok igazgatótanácsába. „Gyűlölöm azt a gondolatot, hogy a pénz beszél, de ha a másik fél így politizál, nekünk is ezt kell tennünk” – nyilatkozta 2012-ben a New York Timesnak annak kapcsán, hogy demokrata jelöltek kampányát pénzelték.

Alexander Soros ma már a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnöke, mindemellett az egyetlen családtag a Soros Fund Management befektetési bizottságában, tehát a családi vagyonkezelőben. Nem felsorolva az összes tisztségét ott ül a Soros-egyetem vezetőségében, valamint az említett Korányi, illetve Bajnai tagságával működő European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű szervezetben is. Az OSF honlapján található életrajza szerint írásai jelentek meg – egyebek közt – a következő lapokban: New York Times, Guardian, New York Daily News, Reuters és Politico. Ez a lista a Soros család befolyási övezetét is jól kirajzolja a nemzetközi sajtóban, és az sem lehet véletlen, hogy ezek a lapok Magyarország fő kritikusai közé tartoznak.

A spekuláns fia 2015-ben már Budapesten, apja egyetemén mutatta be migrációpárti álláspontját, amelyről a közösségi médiában is megemlékezett.

Idén nyáron a Politico tette közé Alexander Soros írását, amelyben a Nyílt Társadalom Alapítványok jelenlegi elnöke világossá tette: félrevezetőek azok a hírek, miszerint elhagynák Európát. „Nem távozunk” – ígérte meg a spekuláns fia.