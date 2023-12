Cikkünk frissül!

Ukrajnában legalizálják a marihuánát a katonák számára

Tegnap az ukrán parlament megszavazta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a katonák számára az orvosi marihuána használatát – számol be minderről a The Guardian. A katonák többek között a poszttraumás stressz zavar (PTSD) kezelésére is használhatják a szert. A kábítószer rekreációs célú felhasználása továbbra is bűncselekmény marad.

Szárított kannabiszvirágok

Fotó: Kallos Bea / Forrás: MTI

Az új törvényt, amely hat hónap múlva lép hatályba, és lehetővé teszi a kannabisz tudományos és ipari célú felhasználását, az Associated Press jelentése szerint 248 szavazattal fogadta el az ország 401 fős parlamentje – írja a Magyar Nemzet.

Az ukrán hírszerzők célja, hogy a háború minél közelebb kerüljön a Kremlhez

Az ukrán hírszerzők célja a titkosszolgálati műveletek fokozása, jövőre pedig szabotázsakciókat hajtanak végre az Oroszország által ellenőrzött területeken annak érdekében, hogy a háború minél közelebb kerüljön a Kremlhez – jelentette ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU vezetője, Vaszil Maljuk. A Politicónak nyilatkozó Maljuk kiemelte: nem fedhetik fel terveiket, mert azoknak sokkolónak kell maradniuk az ellenség számára. Meglepetésekkel készülnek – tette hozzá.

A megszállóknak meg kell érteniük, hogy nem rejtőzhetnek el. Mindenütt megtaláljuk az ellenséget

– húzta alá az SZBU vezetője, aki ugyan elkerülte a konkrétumokat az esetleges csapásokkal kapcsolatban, de megfogalmazott néhány tippet erre vonatkozóan.

Szíven szúrnák Oroszországot

Kijev támadásainak középpontjában valószínűleg továbbra is a megszállt ukrán területen lévő logisztikai célok és katonai eszközök állnak majd, de az akciók a határon túl lévő ellenséget is érinthetik – olvasható a brüsszeli hírportál cikkében.

Maximális figyelem

Napi videójában az ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban mindenkinek emlékeznie kell arra, hogy ez az idő a koncentráció ideje, a munka ideje.

Harkov, Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és minden más régiónk, ahol jelenleg az állam sorsa dől el harcosaink, egész népünk által. Maximális figyelmet kell fordítani a védekezésre. Maximális erőfeszítés az állam érdekében. Maximális energia kell Ukrajnának, hogy el tudja érni céljait. Köszönöm mindenkinek, aki így él, aki harcol és dolgozik Ukrajna érdekében!

– mondta Volodimir Zelenszkij.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. december 21-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6995 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5086 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 81 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

