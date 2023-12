France, Paris, 2023-04-06. Photograph by Xose Bouzas / Hans Lucas. Demonstration against the french government s pension reform, following a forced passage without a vote by using the 49.3 article of the constitution. The demonstrators oppose the postponement of the legal age to 64 years. Illustration of a group of police officers of the national police during the march. France, Paris, 2023-04-06. Photographie par Xose Bouzas / Hans Lucas. Manifestation contre la reforme des retraites du gouvernement, suite a un passage en force sans vote en recourant a l article 49-3 de la constitution. Les manifestants s opposent au report de l age legal a 64 ans. Illustration d un groupe de policiers de la police nationale lors de la marche. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Forrás: Hans Lucas via AFP

Fotó: Xose Bouzas