Újra kinyitnák a stadionokat Ukrajnában

Az ukrán sportminisztérium olyan rendszert dolgoz ki, amely lehetővé teszi a szurkolók számára, hogy a sporteseményeken jelen lehessenek.

Az ország kormánya a sportminisztériumot, a belügyminisztériumot, a biztonsági szolgálatokat és a regionális katonai igazgatóságokat bízta meg egy olyan terv kidolgozásával, amely a sporteseményeket a lehető legbiztonságosabbá teszi a nézők számára is – írja a The Kyiv Independent.

Egy ilyen terv megvalósítása a stadionokat és a klubokat is segítheti abban, hogy pénzügyileg újra életképesek legyenek – mondta Matvii Bidnyi, Ukrajna sportminisztere. Hozzátette azonban, hogy „a nézők és a sportolók biztonsága” továbbra is elsődleges szempont marad

Orosz fennhatóság alá kerülhetett Marjinka

A szinte teljesen elpusztított kelet-ukrajnai Marjinka város ellenőrzése – nem hivatalos jelentések szerint – az orosz erők kezébe kerülhetett. A Reuters jelentése szerint a legtöbb beszámoló az oroszok által ellenőrzött Donyeck regionális központtól délnyugatra fekvő Marjinka városát szellemvárosnak írja le, miközben naponta érkeznek jelentések arról, hogy az ukrán erők különböző városrészeket védelmeznek. Az egykor 10 ezer embernek otthont adó városból már nem maradtak civilek. Az ukrán vezérkar esti jelentésében közölte, hogy az orosz erők sikertelenül próbáltak előrenyomulni a Marjinka melletti falvak felé, de a városban lévő csapatmozgásokról nem adtak információt.

A lengyel blokád hatásait már Magyarország is megérzi

Letereli a rendőrség a kamionokat a 4-es főútról Kisvárdánál a 4145-ös útra, a járművek a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett, Tiszabezdédnél térhetnek vissza; az M3-as autópálya irányából az ukrán határ felé tartó kamionokat pedig az Őri lehajtónál terelik le az autópályáról és a Csengersimán lévő átkelőhely felé irányítják, ezzel is csökkentve a záhonyi átkelő terheltségét és a 4-es főúton várakozó kamionok számát – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy blokádok, több napja tartó demonstrációk bénítják meg a teherforgalmat a lengyel és a szlovák határátkelőhelyeken.

A lengyel blokád miatt – amelyhez a szlovák fuvarozók is csatlakoztak és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán–szlovák átkelőt – a torlódások már Magyarországon is érezhetők, ugyanis az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják elérni úti céljukat.

Kiemelték, hogy a záhonyi határátkelőhelyen megnövekedett tranzitforgalom miatt több helyen kell terelésre számítani.

A kilépő tranzitforgalom az elmúlt napokban a határátkelőhelyen rendkívüli mértékben megnövekedett, a 4-es főúton az Ukrajna felé tartó kamionok kilométeres sorokban várakoznak.

A rendőrség teljes kapacitással működteti a határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is több órás, aminek főként az az oka, hogy hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, „ezzel az ukrán oldalon a fogadókészség és beléptetés gördülékenysége korántsem arányos” – írták.

A probléma miatt kiemelt figyelmet fordítanak az út szélén veszteglő kamionokra, amelyek az érintett útszakasz járhatóságát nehezítik, valamint a járművekből gyakorta kiszálló sofőrök is balesetveszélyes helyzetet idéznek elő.

Közölték azt is, hogy a rendőrség a helyzet megoldása érdekében folyamatosan együttműködik a szlovák hatóságokkal, mivel az Ukrajnába tartó kamionok egy része Szlovákiában várakozik.

Feszült a helyzet a lengyel–ukrán határon

A lengyel–ukrán határon továbbra is feszült a helyzet, a határon rekedt ukrán kamionosok közölték, hogy éhségsztrájkot terveznek, ha nem teljesítik követeléseiket.

A lengyel és az ukrán fél azon dolgozik, hogy a lengyel kamionosok által blokkolt határátkelőkön kialakult helyzetet enyhítése, de nem foglalkoztak a tiltakozók fő követeléseivel.

A szlovák kamionosok közölték, hogy megkezdik egy ukrán határátkelőhely blokkolását.

Patriot légvédelmi rendszert kezelő ukrán egységet képzett ki Németország

A német hadsereg, a Bundeswehr már a második ukrán katonai egységet képezte ki a Patriot légvédelmi rendszer kezelésére.

Andreas Marlow, a multinacionális „Különleges Kiképzési Parancsnokság” parancsnoka a kiképzőhelyen, a német légierő egy biztonsági okokból meg nem nevezett bázisán tett látogatása alkalmából arról tájékoztatta a német dpa hírügynökséget, hogy a hathetes kiképzésen részt vevő, mintegy hetven katona közül sokan már rendelkeztek tapasztalatokkal légvédelmi rendszerek, például a szovjet időkben kifejlesztett S-300-as kezelésében.

A képzésre az Európai Unió több mint egy éve indított ukrajnai kiképzési missziója (EUMAM) keretében került sor, melynek parancsnoksága a Berlin melletti Strausbergben működik.

A Bundeswehr és partnerei célja, hogy az év végéig mintegy 10 ezer ukrán katonát képezzenek ki különböző feladatokra.

Olaf Scholz német kancellár októberben további fegyverszállításokat és pénzügyi támogatást ígért Ukrajnának. Az úgynevezett „téli csomag” mindent tartalmaz, ami a légvédelemhez szükséges. Németország újabb Patriot-rendszert is szállít Ukrajnának.

Az ukrán ellentámadás nem érte el a kívánt eredményt

„Az ellentámadás nem érte el a kívánt eredményt” – mondta Volodimir Zelenszkij elnök az Associated Pressnek adott interjújában.