Amint látható tehát, Korányi Budapest nevében is beszélve szólalt fel, amikor megígérte a lengyel balliberális oldal támogatását. A tudatosan hangoztatott kettős szerepvállalás azért is furcsa, mert a magyar fővárosnak papíron semmi köze a lengyel választók döntéséhez, illetve az ottani „demokratikus ökoszisztéma” működéséhez.

Korányiék tavaly ősszel aztán be is avatkoztak a magyar után a lengyel választásokba is, és 15 szervezetet pénzeltek, amelyek a legkülönbözőbb módszerekkel mozgósítottak a nemzeti konzervatív kormány ellen.

