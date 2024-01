A lajstrom tizedik helyén a francia Leclerc szerepel, amely 1992-ben állt szolgálatba a francia seregnél, nevét Philippe de Hautecloque-ról, egy II. világháborús hősről kapta, akinek a mozgalmi álneve volt Leclerc. A kilencedik helyen a KF-51 Panther áll, Dél-Korea büszkesége.

A Fekete Párduc képes leküzdeni a vízi akadályokat és a harckocsit aktív védelmi rendszerrel is felszerelték.

A nyolcadik helyezett tank a brit Challenger 2. 1998-ban állítottak szolgálatba a brit hadseregben, ezzel leváltva a Challenger 1 típusú harckocsikat. A hetedik helyen Kína következik, méghozzá a T-99 névre keresztelt harckocsival. Az első 40 darab 2001-ben állt hadrendbe. A harckocsi három fős személyzettel rendelkezik. A lista hatodik helyen áll az oroszok által kifejlesztett Armata T-14. Kis sorozatú gyártása 2015 elején kezdődött. A fejlesztés egyik célja egy univerzális alváz kialakítása volt, amely más célú járművek alapjául is használható. Az ötödik tank a listán japán fejlesztésű, ez a Type-90.

A világ egyik legdrágább harckocsija: egy jármű ára megközelítőleg 7,4 millió amerikai dollárba kerül.

Ám hiába van a legdrágábbak között, a listán így is csak ötödik. A negyedik helyet Izrael csípte meg a listán, a Merkava 4 nevű tankkal. A 65 tonnás harckocsi fejlesztését 2001-ben fejezték be és 2003 júliusában jelentek meg először az izraeli hadseregnél. A harckocsi személyzete négy főből áll, de magával vihet még nyolc gyalogos katonát is. Képes mozgás közben is mozgó célokra tüzelni, valamint felveszi a harcot a harci helikopterekkel is.

Íme a dobogós tankok!

A bronzérmes helyen megint Dél-Korea képviselteti magát, a K2 Black Pantherrel. Fejlesztése még 2006-ban kezdődött, a harckocsi első három prototípusát 2007-ben mutatták be.

A lista második helyén egy „nagy klasszikus”, az amerikai Abrams szerepel. Az amerikai általános harckocsi, amely az Egyesült Államok hadseregének fő típusa. 1980-ban állították szolgálatba, három fő változatát rendszeresítették. Az Abrams páncélzata speciális acélból készült, a páncéltörő rakéták hatásosságát 90%-kal csökkenti. A lista aranyérmese pedig a magyar hadsereg által is vásárolt Leopard 2A7. A világ legerősebb harckocsijának számít, így kijelenthető:

a magyar hadsereg egyértelműen jó döntést hozott, amikor erre a modellre voksolt.

Az 1970-es évek elején fejlesztettek ki és 1979-ben állítottak szolgálatba. ezzel a tankkal váltották le a korábban rendszeresített Leopard 1-et. A német harckocsinál a karbantartást kiemelt szempontként kezelték. Ennek megfelelően a teljes hajtáslánc (a motortól a segédberendezésekig) egy darabban kiemelhető. A tank képes akár hat kilométerre lévő célpontokat is megsemmisíteni.