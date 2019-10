A bangladesi ikerpár másik tagja is elhagyhatta az intenzív osztályt

A szétválasztott bangladesi ikrek közül a korábban szövődményekkel küszködő Rukia is elhagyhatta az intenzív osztályt, így már testvérével, Rabiával és szüleikkel együtt lehetnek a kifejezetten számukra kialakított kórházi szobában – közölte a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány csütörtökön.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az alapítvány magyar orvoscsapata az általuk szétválasztott ikrek, különösen Rukia állapota miatt Bangladesbe utazott – olvasható a szervezet közleményében. Az Operation Freedom (Szabadság hadművelet) nevű szétválasztó műtétsorozat a negyedik szakasznál tart, amely koponyarekonstrukciós műtétekből és az ikrek rehabilitációjából áll.

Az első rekonstrukciós beavatkozás szeptember 11-én volt, a következő pedig az elkövetkező hetekben esedékes, ezért Csókay András, a végső szétválasztást vezető idegsebész és Pataki Gergely, a műtétsorozat koordinátora, a plasztikai sebészeti csapat vezetője visszalátogat Bangladesbe.

A rehabilitáció keretein belül novemberben Dakkába utazik a Semmelweis Egyetem Pető András karának konduktora is a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány csapatának tagjaként.

A fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket 33 órás maratoni műtéttel választotta szét a Cselekvés alapítvány magyar orvoscsapata augusztus 1-jén és 2-án. Az egyik hároméves gyermek, Rabia már az operáció utáni ötödik napon magához tért, s azóta fejlődik, beszél és játszik, így már korábban elhagyhatta az intenzív osztályt.

Rukiánál azonban a végső szétválasztó műtét utáni 33. napon súlyos agyi bevérzés lépett fel, aminek oka a korábban eredményesen kezelt fertőzéses szövődmények visszatérése miatti véralvadási zavar. Ennek következményképpen a tudathatárt elérő gyermek állapota jelentősen romlott, de jelenleg is képes a végtagjait mozgatni, a szemét kinyitni. Esetében a felépülés várható mértékéről „felelős nyilatkozat továbbra sem tehető” – írták.

A Cselekvés alapítvány magyar orvoscsapatát 2017-ben kérték fel az akkor másfél éves Rabia és Rukia szétválasztására.

A teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű szétválasztó műtétsorozat első fázisa a közös agyi fő szállítóérszakasz szétválasztása volt endovaszkuláris (érpályán belüli) módszerrel, Hudák István vezetésével 2018-ban Dakkában. A második – plasztikai sebészeti – fázis, a speciális magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszer beültetése és fél évig tartó fokozatos tágítása Budapesten zajlott Pataki Gergely vezetésével. Az augusztus eleji végső szétválasztás a műtétsorozat harmadik fázisa volt Csókay András vezetésével.

Az Operation Freedom jelenleg zajló negyedik fázisát a rehabilitáció, illetve a plasztikai és idegsebészeti szakterülethez tartozó koponyarekonstrukciós műtétek jelentik Pataki Gergely és Csókay András vezetésével.

A lépések külön-külön is tudományos jelentőséggel bírnak: több orvosszakmai területen is új kezelési lehetőségek előtt nyitják meg az utat. A műtétsorozat folytatásához a Cselekvés alapítvány magyar orvoscsapatának továbbra is nagy szüksége van minden anyagi és lelki támogatásra – áll a közleményben.