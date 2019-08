Kitüntetéseket adott át az államalapítás ünnepe alkalmából Kásler Miklós

Állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban.

Kásler Miklós ünnepi beszédében azt mondta, hogy a kitüntetettek a természetet, az élővilágot, az embert, a gondolatokat, a művészeteket tanulmányozták, és új utakat, megközelítéseket találtak „a gondolatok birodalmában”, a tudományokban, valamint a kultúrában. A miniszter a magyar nemzet és a kormány nevében

megköszönte a hetvenöt díjazottnak a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenységét.

Kásler Miklós az ünnepségen felidézte, hogy a krónikások szerint a magyarok mitikus eredetmondája az Emese álma. A monda szerint a fejedelemasszony isteni álmot látott, látomása volt egy turul megjelenésének képében. Úgy érezte, hogy méhében forrás fakad, amely ágyékából csörgedezve idegen földön óriási folyammá terebélyesedik. Az égi látomás gyümölcse Álmos lett, és az ő ivadékaiból valóban szent királyok származtak. Álmos küldetése az volt, hogy összegyűjtse a rokon népeket, szövetségbe tömörítse őket és „visszafoglalja ősei gyümölcsét itt, a Kárpát-medencében”.

Küldetését hatodik unokája, Vajk teljesítette be, emelte spirituális magasságokba, új dimenziók közé helyezte azzal, hogy felvette a kereszténységet

– mondta a miniszter, kijelentve: az államalapító Szent István király kijelölte a magyarság helyét Európában és a világban is.

Ez a gondolati kör emelete a világi hatalom csúcsára a birodalmat évszázadokon keresztül, és ez volt az a régi biztos alap sanyargattatásaink, nyomorúságaink és véráldozataink évszázadaiban, amire mindig tudtunk építeni

– mondta Kásler Miklós.

Az ünnepségen Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Középkereszt, valamint Népművészet Mestere és Népművészet Ifjú mestere elismeréseket adtak át.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek

Dr. BALÁZS JÓZSEFNÉ dr. FODOR KATALIN, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense,

Dr. BALOGH ENDRE LÁSZLÓ, a budapesti RADITEC Kft. – CT / MR Központ radiológus szakorvosa,

Dr. BÉRI BÉLA Ujhelyi Imre-díjas agrármérnök, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Állattenyésztési Tanszékének egyetemi docense,

Dr. BERKE GYULA, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Kúria főtanácsadója,

Dr. BUGLYÓ PÉTER, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense,

Dr. DEBRECZENI ÁKOS, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánhelyettese, a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék tanszékvezetője,

FARKAS PÉTER szociológus, humánökológus, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért kutatási vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia szakának egykori oktatója,

Dr. FEKETE SÁNDOR pszichiáter, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi tanára,

FODOR ZSÓKA színművész,

Dr. GAZDA ISTVÁN tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet ügyvezető igazgatója,

Dr. IVÁNYI TAMÁS, a Kőrösi Csoma Társaság főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Sémi Filológiai és Arab Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense,

Dr. JÁNOSI ZOLTÁN József Attila-díjas irodalomtörténész, szerkesztő,

Dr. JÓNÁS ZOLTÁN, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Ortopédiai Klinikájának főorvosa,

KENÉZ GYÖRGY olimpiai bajnok vízilabdázó, az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület vízilabda edzője, a Vasas SC örökös bajnoka,

Dr. MAJZIK ISTVÁN, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense,

Dr. MOGYORÓSY GÁBOR, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának Gyermek Belgyógyászati nem önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

Dr. NÉMETH ISTVÁN, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense,

NÉMETHNÉ Dr. KOLLÁR KATALIN Eötvös József-díjas pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Iskolapszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

OROSZ KLAUDIA Jászai Mari-díjas látványtervező, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház képzőművészeti vezetője,

Dr. PÁNCZÉL GYULA nyugalmazott tüdőgyógyász főorvos, volt országgyűlési képviselő,

PAOR LILLA előadóművész, műsorvezető,

Dr. PERLUSZ ANDREA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettese, a European Agency for Special Needs and Inclusive Education magyarországi nemzeti koordinátor,

Dr. PUPOS TIBOR Ujhelyi Imre-díjas és Trefort Ágoston-díjas agrármérnök, a Pannon Egyetem Georgikon Kara Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszékének egyetemi tanára,

Dr. RÉDL JENŐ, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Nephrológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, a szolnoki Diaverum Hungary Kft. Dialysis Központ orvos-igazgatója,

SOLTRA E. TAMÁS szobrász- és éremművész, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi docense,

Dr. SOMOGYVÁRI ZSOLT Batthyány-Strattmann László-díjas csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézete Családgondozási és Módszertani Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője,

Dr. ZÁVOGYÁN MAGDOLNA, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt kultúráért felelős helyettes államtitkára.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek

Dr. BARKAI LÁSZLÓ LAJOS Battyhány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara Elméleti Egészségtudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Diabetes Társaság elnöke,

Dr. BATTA GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára,

BERZI SÁNDOR, a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöke, nemzetközi és szervezeti igazgatója,

Dr. CSUKA ORSOLYA Batthyány-Strattmann László-díjas genetikus, az Országos Onkológiai Intézet stratégiai igazgatója, a Pathogenetikai Osztály vezetője,

Dr. GYULAI FERENC LAJOS Darányi Ignác-díjas mezőgazdasági mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézete Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. KARÁTSON ANDRÁS RUDOLF, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának professor emeritusa,

Dr. KÓNYA ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. KOVÁCS ANDRÁS BÁLINT, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, Filmtudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. KÖRNER ANNA gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz Osztályának habilitált egyetemi docense,

Dr. KRISTÓF JÁNOS Szent-Györgyi Albert-díjas vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének egyetemi tanára,

Dr. LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja és Sebészeti Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. LEPRÁN ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára,

Dr. LŐRINCZY DÉNES MÁRTON, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai Intézetének egyetemi tanára,

Dr. MAKSA GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Analízis Tanszékének professor emeritusa,

Dr. MELEGH BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Orvosi Genetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

Dr. NAVRACSICS JUDIT, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának dékánja, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

Dr. PETHŐ ATTILA TAMÁS Szent-Györgyi Albert-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Informatikai Kara Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára,

POPRÁDY GÉZA, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója,

Dr. RAKONCZAI JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi tanára,

SKODÁNÉ Dr. FÖLDES RITA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Szerves Kémia Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. SZŰCS PÉTER bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja, a kar Környezetgazdálkodási Intézete Hidrogeológiai – Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének egyetemi tanára,

TEMESI FERENC Kossuth-díjas, Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas író, műfordító, drámaíró, forgatókönyvíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Dr. WÖLFLING JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Tanszékcsoportja Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át

Dr. ERDEI ANNA Széchenyi-díjas immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanára,

Dr. JANKA ZOLTÁN Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára,

Dr. KENYERES ZOLTÁN Széchenyi-díjas és József Attila-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa.

Népművészet Ifjú Mestere díjban részesült

BARÁTH GÁBOR busómaszkfaragó,

CSASZTVAN ZSUZSANNA népdalénekes,

DUDÁS DÁVID néptáncos,

GAJDOS ZSUZSANNA tojásfestő,

KLITSIE-SZABAD BOGLÁRKA mesemondó,

MAROSY GERDA néptáncos,

PANÁK ANNAMÁRIA kékfestő,

SZÉLES ZSOLT fafaragó,

VANCSA BOGLÁRKA ESZTER szövő,

IFJ. ZSURÁFSZKY ZOLTÁN táncos.

Népművészet Mestere díjat kapott

BOLVÁRI ANDRÁSNÉ pingálóművész,

CSIPKÉS VILMOS SÁNDOR mesemondó,

DERVÁR FERENC, KUME dudás,

DOBCSÁK BÉLA hagyományőrző juhász,

FETTER FERENCNÉ BOHA MÁRIA hímző,

JANKOVICS TAMÁS fafaragó,

KISS ÁRPÁDNÉ VERES KATALIN palástkészítő,

LUKA LAJOS kosárfonó népi iparművész,

TÓFALVI „GÖDRI” ÁRPÁD táncos,

TÓTH ILDIKÓ kékfestő népi iparművész részére.