Megvan, mitől betegedtek meg a Dubaj és New York közötti járat utasai

Influenzát állapítottak meg csütörtökön az Emirates légitársaság előző nap New Yorkba érkezett dubaji járata tíz utasánál a kórházban – mondta a New York-i polgármesteri hivatal szóvivője, hozzátéve, hogy néhány tesztet meg fognak ismételni.

Mind a tíz ember kórházban marad a végleges eredményekig – erősítette meg Eric Phillips szóvivő, mivel néhány teszteredmény nem volt egyértelmű esetleges más vírusokkal kapcsolatban.

Az Egyesült Államok járványügyi központja szerdán vonta karantén alá New Yorkban a Dubajból érkezett repülőgépet, miután kiderült, hogy többen megbetegedtek az utasok közül. A kétszintes repülőgépen 520-an voltak, akik közül néhányan köhögésre, torokfájásra és lázra panaszkodtak.

A New York-i polgármesteri hivatal tudatta, hogy a repülő Mekkában is leszállt, ahol influenzajárvány van kitörőben, és lehet, hogy ez okozta a megbetegedéseket. A New York-i terrorelhárítás közölte, hogy „orvosi esetről” van szó.