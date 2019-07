Németh Szilárd: a nándorfehérvári hősök elhivatottsága példaértékű

Az 1456-os diadal a magyar történelem legnagyobb katonai győzelme a honvédelmi miniszterhelyettes szerint.

Németh Szilárd a budai Várnál található Hunyadi János-szobornál, a déli harangszó elhangzása után kezdődött megemlékezésen felidézte: ahogy a történelem során sokszor, úgy

a majdnem három héten át tartó nándorfehérvári csata során is, Magyarország nemcsak magát, hanem egész Európát és a keresztény világot védte: a váratlan és fényes győzelem közel hetven esztendőre megtorpantotta a török birodalom további európai terjeszkedését.

A nándorfehérvári diadal – Kapisztrán Jánossal együtt – összeforrt Hunyadi János névével. Hunyadi érdemeit, képességeit kortársai is elismerték. Hunyadi János – mint kiemelte – mélységesen hitt az Oszmán Birodalommal szemben a keresztény Európáért vívott harc fontosságában, és abban, hogy ennek kimenetele meghatározó jelentőséggel bír Magyarország jövője szempontjából.

A nándorfehérvári diadal hőseinek elhivatottsága példaértékű lehet nemcsak a magyarok, hanem egész Európa számára

– hangoztatta az államtitkár.

Németh Szilárd felhívta a figyelmet, hogy bár a csatákat napjainkban már tárgyalóasztaloknál vívják és a fenyegetés is eltérő formát ölt, Magyarország a XXI. században is fontos szerepet játszik Európa határainak védelmében. „Ahogy nagyjából 600 évvel ezelőtt, úgy a jelenkorban is az a helyzet állt elő, hogy Európa nagy része nem vette komolyan a fenyegetést, a magyarok viszont felismerték a veszélyt” – hangsúlyozta az államtitkár.

Kitért arra is, hogy az akkori helyzet további két aspektusban is hasonlít Európa mostani helyzetére.

Ahogy most, úgy akkoriban is Közép-Európára hárult a keresztény Európa védelme. Ahogy ezen feladatnak eleget tettünk Nándorfehérvárnál, úgy eleget teszünk ma is határaink védelmével

– emelte ki, hozzátéve: meggyőződésük, hogy Európa biztonságának visszaszerzéséhez meg kell állítani a bevándorlást, meg kell védeni az európai keresztény kultúrát, és tisztelni kell a nemzeteket.

„Elődeink 563 évvel ezelőtt tanúsított hősiessége és áldozatai olyan értékes történelmi tapasztalatot jelentenek, amelyre a modern kor kihívásai során is szükség van, így nem szabad hagyni, hogy feledésbe merüljenek” – emelte ki a megemlékezésen Németh Szilárd.

Az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el Hunyadi János szobránál.