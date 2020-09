Vizsgálja az elhárítás Soros karmesterének tevékenységét

A titkosszolgálatnak kell eldöntenie, hogy bűncselekményt követ-e hazánkkal szemben Gerald Knaus és a Soros György pénzelte lobbiszervezete a tevékenységével vagy sem. Amennyiben felmerül bűncselekmény gyanúja, az elhárítás feljelentést tesz.

A magyar elhárítás (Alkotmányvédelmi Hivatal, AH) szakemberei előtt van a Magyar Nemzet tényfeltáró cikksorozata, amely Gerald Knaus, továbbá a European Council on Foreign Relations nevű lobbiszervezet Magyarország elleni tevékenységéről szól – erősítették meg a lapnak belügyi forrásból. A konkrét ügyről bővebb információt sem a belügy, sem az AH nem ad. Általánosságban annyi megfogalmazható – így egy elhárító szakértő –, hogy a titkosszolgálatnak azt kell megállapítania egy hasonló esetben, hogy a nevezett személy és a szervezete Magyarországgal kapcsolatos tevékenysége kimerít-e valamilyen bűncselekményt, ami miatt az AH-nak feljelentést kell tennie. Amennyiben feljelentés születik, a nyomozást vagy a rendőrség, vagy a nyomozó ügyészek folytatják le.

A lap által bemutatott tevékenység egyértelműen hazánk ellen irányul, ám annak eldöntése, hogy kimeríti-e például az alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettét vagy sem, gyanú szintjén az AH feladata, a többi pedig a nyomozó hatóságoké, illetve az igazságszolgáltatásé.

(A Btk. szerint aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

A lap cikksorozata nyomán a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a miniszterelnökhöz, majd a Belügyminisztériumtól azt a választ kapta, hogy az Orbán Viktornak küldött levelét az illetékességgel rendelkező Alkotmányvédelmi Hivatalnak küldték meg.

A Magyar Nemzet részletekbe menően bemutatta Gerald Knaus, továbbá a European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű lobbiszervezet Magyarország elleni tevékenységét. Knaus, aki a Euro­pean Stability Initiative (ESI) elnöke, az elmúlt hónapokban újabb kommuniká­ciós offenzívát indított Magyarország ellen. A lap feltárta Knaus és Soros György milliárdos tőzsdespekuláns kapcsolatát.

Azt is bemutatták, hogy

Knausnak és embereinek láthatóan minden fontos európai intézménybe bejárásuk van.

Az ESI úgynevezett „árnyékjelentéseket”, tehát, politikai jellegű háttéranyagokat is készít a hálózat tagjainak. Források szerint például a hazánk elleni európai parlamenti jelentést megfogalmazó Judith Sargentini felkészítése is részben ezen módszerrel történt, részben pedig a hálózat más tagjainak személyes felvilágosító tevékenységével. Sargentini egyébként korábban – a bevándorlókért aggódva – osztotta meg a Twitter­-oldalán a tőzsdespekuláns emberének egy hollandiai tévészereplését is.

Tényi István a beadványában felidézte, hogy Knaus semmitől sem riad vissza, számára a magyar miniszterelnök kiemelt célpont. „Láthatóan egy tudatos és gátlástalan narratívaépítésről van szó. Soros karmesterének hazug meséje szerint Orbán Viktor »veszélyes«, hiszen eltörölné az emberi jogokat, neki és a nemzetközi közösségnek pedig meg kell állítaniuk ezt a szélsőjobboldali figurát”– írta Tényi, aki szerint a cikksorozatban megjelent információk arra engednek következtetni, hogy illegális rendszerek és szervezetek próbálnak beavatkozni Magyarország politikai, pénzügyi, gazdasági rendszerébe.

„Ezen befolyásolási törekvések felderítése, akadályozása, a módszerek megismerése a titkosszolgálatok (Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal) feladata. Az illegális rendszerek ereje szervezettségben, anyagi forrásokban nemzetközi szinten is nagyságrendekkel haladják meg a magyar pártok lehetőségeit” – összegezte a nemzetbiztonsági kockázatokat Tényi, aki arra kérte a kormányfőt, hogy amennyiben ez szükséges, a titkosszolgálatok bevonásával indítson átfogó vizsgálatot, hogy a sajtóanyagban szereplő személy, illetve szervezetek jelentenek-e kockázatot Magyarország politikai, pénzügyi, gazdasági rendszerére.