Az egyes termékek csatlakoztathatóak HDMI ARC kábellel is, ami azt jelenti, hogy kevesebb kábelre van szükség a tv-hez való csatlakoztatáshoz, mivel az audiojel képes mindkét irányba (a hangszóró felé és vissza is) haladni, ami növeli a hangminőséget és javítja a jel késleltetését. A hangprojektorok között sem lehet meglepő az úgynevezett Smart Home. Kompatibilisek lehetnek az Amazon Alexa-val (virtuális asszisztens technológia) valamint a Google Home-al. Ezen alkalmazások a távvezérléshez szükségesek mely tipikusan az “okos otthon” eszközei. Beállíthatjuk, valamint kezelhetjük ezek segítségével a távolból is a hangprojektort.