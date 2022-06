Mint mondta, a Vita csoport egyebek mellett azzal is büszkélkedhet, hogy Adormo néven egy saját márkát vezetett be a piacra, amely gondosan kiválasztott minőségi alapanyagból készült. A matracüzem jelenleg egy műszakban működik, de terveik között szerepel ennek folyamatos bővítése: a részleg három műszakkal érhetné el a teljes kapacitását. Emellett a jövőben más iparágak, így például az autó- és a csomagoló- és a szigetelőipar felé is nyitna a cég – jelezte.

Cél a kapacitásbővítés

A Vitafoam Magyarország Kft. a brit The Vita Group cégcsoport leányvállalata, amely 1949 óta fejleszti gyártja és forgalmazza a hideghabok széles választékát, amely a mai matracgyártás egyik legkorszerűbb alapanyaga. A cégcsoport célja, hogy partnereik számára innovatív, minőségi termékeket állítsanak elő. Mára 15 európai országban összesen negyven telephelyet üzemeltetnek, ahol közel 3000 alkalmazottat foglalkoztatnak.

Paksi telephelyükön komfort szivacsok gyártására specializálódtak. Portfóliójukban közel 80 féle habszivacs szerepel, a szivacsok sűrűsége és keménysége szerint osztályozva egyebek mellett standard, memória, nagyrugalmasságú, égés gátolt és novaflex fajta.

A dinamikusan fejlődő vállalat nemrégiben új részleggel bővült: modern, korszerű gépparkkal felszerelt matracüzemük 1825 négyzetméter területen található, amely lehetővé teszi, hogy matracaikat saját habalapanyagból gyárthassák le. Terveik között a paksi részleg kapacitásbővítése szerepel.