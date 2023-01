Milyen változások zajlanak a testben?

A kor előrehaladtával szervezetünk eleinte folyamatosan fejlődik, majd fokozatosan hanyatlani kezd állapota. Fontos változások történnek testünkben, melyeket nehéz lehet feldolgoznunk, ám ha tisztában vagyunk velük, könnyebb elfogadnunk és ellensúlyoznunk azokat.

Csontjaink szerkezetének megújulása például egy idő után abbamarad, majd fokozatosan elkezdenek gyengülni a csontok, veszítenek a sűrűségükből, így sokkal törékenyebbé válnak. Az izomtömeg, valamint az izmok teherbírása is folyamatosan csökken a korral, így mozgási nehézségekbe ütközhetünk, valamint megnő az esések, balesetek kockázata is.

Érzékszerveink is tompulnak, fokozatosan romlik a látásunk és a hallásunk, valamint a bőrünk is elveszíti rugalmasságát, szárazabbá válik és tompul a tapintásunk. Természetesen nem csak fizikai változások érhetnek, agyi funkcióink is lelassulnak, romlik a memóriánk, a reakcióidőnk, lassabban tanulunk meg új dolgokat.

Hogyan változnak szükségleteink?

Idősebb korban – már a fent említettek miatt is – csökken a fizikai aktivitásunk és az energiaszükségletünk is, valamint mérséklődik a fehérjék hasznosulása szervezetünkben. Ebből kifolyólag kevesebb kalóriára van szükségünk, azonban annál fontosabb, hogy megfelelő minőségű tápanyagokat vigyünk be, melyek támogatják szervezetünk működését. Amennyiben nem változtatunk étkezési szokásainkon és nem csökkentjük a bevitt mennyiséget, az túlsúlyhoz vezethet, mely számos betegség kialakulását eredményezheti, mint például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség.

A test víztartalma is közel 15%-kal csökken a kor előrehaladtával. Ehhez kapcsolódóan pedig a szomjúságérzet is ritkábban alakul ki az idősebbeknél, így nagyobb az esélye a kiszáradásnak. Fokozottan kell figyelnünk tehát a megfelelő folyadékbevitelre ahhoz, hogy hatékonyan támogassuk szervezetünket és anyagcserénk helyes működését.

Mi a helyzet a vitaminokkal?

Korunk előrehaladtával a vitaminszükségletünk is megnő, hiszen testünk változásai során bizonyos vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok termelésének mértéke csökken szervezetünkben – ilyen például a q10-koenzim –, némelyeknek pedig romlik a felszívódása, ilyen a B-12 vitamin is. A megfelelő vitaminszint eléréséhez elengedhetetlen a korábban is említett minőségi táplálkozás, de az étrend-kiegészítők használata is segítségünkre lehet.

Vas, B12- és B6-vitamin

Mivel csökken az emésztőenzimjeink elválasztása, kevesebb gyomorsavat termelünk, így romlik például a vas és a B12-vitamin felszívódása. Ezeket tehát nagyobb mennyiségben kell bevinnünk szervezetünkbe. Előbbi a vashiány és a vérszegénység megelőzéséért fontos, utóbbi pedig az idegrendszer megfelelő működése és a vörösvérsejtek előállítása szempontjából nélkülözhetetlen, így pótlásuk elengedhetetlen. A B6-vitamin is nagy jelentőséggel bír a hemoglobin előállításában, az idegrendszert is támogatásában, emellett pedig az anyagcsere folyamatokban, a bőr egészségének megtartásában és az aminosavak átalakulásában is fontos szerepet játszik.

Csont és izomtömeg

Mivel folyamatosan csökken az izomtömegünk, az omega-3 zsírsavak és a D-vitamin bevitelére is figyelnünk kell. A D-vitamin az izomszint megtartása mellett segít a csontok tömörségének megőrzésében és a csontritkulás elkerülésében is. Ezek mellett a kalcium is támogatja a csontok és az izmok tömegének megtartását, valamint az idegek, sejtek és vérerek megfelelő működését is elősegíti. A magnézium pótlásról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen sajnos sok olyan gyógyszer van, mely gátolja ennek felszívódását. Ez az ásványi anyag azonban pótolja a fehérjét és segít megújítani csontjainkat, így mindenképpen szükségünk van rá.

Immunrendszer

Az immunrendszerünk megfelelő támogatásához elsősorban C-vitaminra van szükségünk, melyből szintén nagyobb mennyiséget kell bevinnünk. Ez az antioxidáns amellett, hogy segít a méreganyagok, kórokozók és baktériumok elleni harcban, hozzájárul a sejtek és a szövetek helyreállításához is. A q-10 koenzim is egy nagyon erős antioxidáns, mely megköti a különböző káros szabad gyököket, így azok nem tudnak ártani szervezetünknek. Ha a q-10 koenzim szintjét megfelelően tartjuk, immunrendszerünk erősebb, szervezetünk pedig ellenállóbb lesz.

Teljesítőképesség

A kor előrehaladtával a fizikai és a szellemi teljesítőképességünk is romlik, melynek egyik oka az, hogy a q-10 koenzim termelése csökken a szervezetünkben. Ennek a vitaminnak a pótlása elengedhetetlen ahhoz, hogy tartani tudjuk a megfelelő energiaszintet, így már 30 éves kortól ajánlott napi 20-30 mg bevitele szervezetünkbe. A q-10 koenzim fokozza az energiatermelést, csökkenti a fáradságérzetet, javítja a szívizomfunkciókat és az agyműködést, valamint javítja az általános közérzetet.

Testünk tehát folyamatosan változik életünk során, így érdemes minden jelzésére odafigyelnünk. Idősebb korban szervezetünk állapota fokozatosan romlani kezd, megváltoznak szükségleteink, különösen a vitaminbevitelt tekintve, így érdemes folyamatosan odafigyelnünk rá, hogy megfelelően támogassuk működését.