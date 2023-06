Magyarország olyan európai uniós tagállam, amely elkötelezett az atomenergia felhasználása mellett, a paksi projekt pedig azon kevés nukleáris beruházások egyike az Európai Unióban, amelyben folyamatos az előrehaladás – indokolta Tim Yeo, hogy miért éppen Budapestet választották júniusi konferenciájuk helyszíneként. A New Nuclear Watch Institute (NNWI) elnöke hozzátette: legutóbbi, októberi találkozójuk óta Európában és világszerte is felgyorsult az atomenergia-ipar reneszánsza. – Minden modern gazdaságnak szüksége van a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre álló villamos energiára. Amíg az alacsony költségű, hosszú távú, ipari léptékű rugalmas áramtárolás nem áll rendelkezésre, addig a megújuló erőforrások részaránya a termelésben mindig is korlátozott lesz – tette hozzá köszöntőjében a londoni központú szervezet elnöke.

Fotó: Paks II

A konferencián a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség részlegvezetője és a Nemzetközi Energiaügynökség elemzője mellett szlovén és román szakértők is szót kaptak, Magyarországot pedig Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese és Szarvas Krisztián, a Paks II. Zrt. műszaki igazgatója képviselte. Az atomerőmű-beruházást koordináló társaság szakembere az új blokkok úgynevezett menetrendtartási képességéről beszélt. – Az új paksi egységeknek képesnek kell lenniük a frekvenciatartásban és -helyreállításban való részvételre, valamint a terheléskövető üzemmódra is. Az egyre bővülő időjárásfüggő megújuló erőforrások mellett Európa-szerte felértékelődik az atomerőművek menetrendtartó képessége. – hangsúlyozta Szarvas Krisztián. Prezentációjában az új blokkokkal szemben támasztott követelmények mellett kitért a magyar villamosenergia-rendszerben látható tendenciákra. – Az új atomerőmű a legszigorúbb hazai és nemzetközi előírások szerint épül meg – hangsúlyozta.

A konferenciát William D. Magwood, az OECD NEA főigazgatója élő bejelentkezése zárta. Hazánk egyre többször ad otthont a nukleáris ipar nemzetközi találkozóinak, legutóbb májusban az amerikai nukleáris hatóság által koordinált CAMP konferenciát rendezték meg Budapesten a Paks II. Zrt. együttműködésével. – A nemzetközi együttműködés átszövi a mindennapjainkat, hiszen a két új blokk megépítése során a Roszatom primer köri technológiájához nyugat-európai és amerikai beszállítóktól érkező komponenseket illesztünk hozzá – fogalmazott Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója.