Fizikai, segéd és betanított munkák Szolnokon

A különböző fizikai, segéd és betanított munkák Szolnokon is rendkívül keresettek az álláskeresők körében, hisz ezek a pozíciók könnyen megugorható követelmények mellett gyors elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak. Természetesen az ilyen jellegű állások továbbra is elérhetőek Szolnokon, például a SzolnokAllas.hu weboldalán keresztül, ahol ezen kategória alatt is gyakran jelennek meg újabb lehetőségek. A következőkben ezekre hozunk példákat!

Fizikai, segéd és betanított munkák Szolnokon - SzolnokAllas.hu Forrás: SzekszardAllas.hu

Áruösszekészítő (komissiózó) Az áruösszekészítő, avagy komissiózó munkakörrel a szolnoki álláshirdetések között is gyakran lehet találkozni. A pozíció feladatkörét olyan tevékenységek jelentik, mint például a raktári áruk szállításhoz történő előkészítése, a beérkező áruk átvétele, a raktári rend fenntartása, valamint a leltárokon való aktív részvétel. A munkakörnyezetet tehát alapvetően a raktár jelenti, ahol a komissiózó fizikai munkát végezve látja el feladatait. A jó állóképesség és a fizikai terhelhetőség ennek értelmében elengedhetetlen követelmény, ami mellett a megbízhatóság, a pontosság és a rendszerszemlélet is gyakran jelenik meg elvárásként. Konyhai kisegítő A konyhai kisegítő pozíciók szintén tipikus példái a Szolnokon is elérhető és gyakran hirdetett betanított munkáknak. A pozícióval többek között olyan feladatok járnak, mint például a konyha környezetének rendben tartása, a munkafelületek, gépek és berendezések letakarítása, a nyersanyagok előkészítése, megtisztítása és aprítása, a tálalásban való segédkezés, illetve a mosogatás. Ezek ellátásához jellemzően terhelhetőségre, megbízhatóságra és pontosságra van szükség, a konyhai környezetben szerzett munkatapasztalat pedig külön előnyt jelent. Amennyiben konyhai kisegítő állást keres Szolnokon vagy a vendéglátásban helyezkedne el kattintson ide: https://szolnokallas.hu/allasok/vendeglatas . Csomagoló Az üzemi, gyári esetleg raktári környezetben történő csomagolói munkák ugyancsak gyakran elérhetőek Szolnokon. A pozíció feladatait ebben a munkakörben jellemzően a kész és félkész termékek csomagolása, dobozolása, fóliázása, illetve sorjázása jelenti. Mivel ezen tevékenységek nem túl változatosak, így a monotonitástűrés elengedhetetlen a pozíció betöltéséhez. Emellett pedig elvárásként jelenhet még meg az önállóság, a jó állóképesség, valamint a pontos, lelkiismeretes munkavégzés is. Takarító Végezetül természetesen a takarítói állásokról sem feledkezhetünk meg, amelyek ugyancsak gyakran elérhetőek a szolnoki hirdetések között, és jellemzően nem igényelnek különösebb előképzettséget, illetve szakmai tapasztalatot. A takarítói feladatok ellátására számos intézményben szükség lehet: többek között iskolákban, irodákban, gyárakban, kórházakban is szoktak keresni takarítókat. A pozícióhoz kapcsolódó elvárásokat pedig általában a takarítószerek ismerete, az igényes és önálló munkavégzés, valamint a precizitás jelenti.

