Irodai adminisztrátor

Az általános irodai adminisztrátor pozíció az egyik leggyakrabban visszatérő szereplője a BudapestAllas.hu kínálatának. Olykor azonban más megnevezés, például adminisztratív koordinátor vagy irodai asszisztens megnevezés alatt lehet találkozni ezen lehetőségekkel, a feladatkör ugyanakkor ettől függetlenül általában ugyanazon tevékenységeket takarja. Ebbe többek között beletartozik például az adatbevitel, a nyilvántartások vezetése, a be- és kimenő posta kezelése, a partnerekkel és ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint a scanneléssel, nyomtatással és iktatással kapcsolatos feladatok is.

A pozíció betöltéséhez általában középfokú végzettségre, felhasználói szintű számítógépes ismeretekre (főként MS Excel, Office), illetve olykor idegennyelv-tudásra is szükség van. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig főként a precizitás, a pontosság és a kiváló kommunikációs képesség bír kiemelt fontossággal. Itt találhat irodai adminisztrátor állásokat Budapesten.

Szakmai asszisztens

A különböző szakmai asszisztensi pozíciók szintén gyakran megtalálhatóak a BudapestAllas.hu kínálatában. Többek között előfordult már itt műszaki asszisztens, logisztikai asszisztens, pénzügyi asszisztens, kereskedelmi asszisztens és menedzser asszisztens álláslehetőség is. Ezen munkakörökben közös, hogy az adminisztratív tevékenységeken túl, kimondottan az adott területhez kötődő szakmai feladatok is a mindennapok részét képezik. Éppen ezért az ilyen jellegű állások megpályázásához általában már releváns szakirányú végzettségre is szükség van.

Recepciós

Végezetül pedig az ugyancsak gyakran elérhető recepciós munkakörről sem feledkezhetünk meg, ahol az adminisztratív feladatok szintén a mindennapok részét képezik. Ezen feladatok körébe tartozik például a különböző dokumentumok kezelése, iktatása és rendszerezése, a nyilvántartások vezetése, valamint az egyéb regisztrációs tevékenységek. Az ilyen jellegű teendők pedig valamennyi esetben előfordulnak, függetlenül attól, hogy milyen intézményben (pl. szállodában, irodában stb.) tevékenykedő recepciósról is beszélünk.

A pozíció betöltéséhez általában középfokú végzettségre, illetve magabiztos, kommunikációképes nyelvtudásra (jellemzően legalább angol) van szükség. Az adminisztratív feladatokból adódóan pedig az alapvető számítógépes ismeretek is rendszeresen megjelennek az elvárások között. Mindemellett pedig nagy hangsúlyt kapnak a személyes tulajdonságok is, amelyek közül talán a nyitott és kedves személyiség, az ügyfélközpontú hozzáállás, a rendszerszemlélet, illetve a kiváló problémamegoldó képesség tekinthető a legfontosabb kvalitásnak.