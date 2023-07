A következőkben sorra vesszük a portál gyakran visszatérő betanított munkalehetőségeit! A hivatkozáson talál betanított álláslehetőségeket Tatabányán.

Operátor

Az operátori munkák az egyik leggyakrabban visszatérő betanított munkalehetőségek a TatabanyaAllas.hu felületén. Ebben a pozícióban az alapvető feladatokat jellemzően gyártósori összeszerelői tevékenységek teszik ki, melyeket a megadott utasítások és előírások szerint kell végrehajtani. A munkafolyamatok ismétlődő mozdulatsorból állnak, amit a munkáltató tanít be, így előzetesen tapasztalatra általában nincs szükség. Fontos ugyanakkor a precizitás, a pontosság és monoton munkavégzéshez való alkalmazkodóképesség.

Gépkezelő

Gépkezelői munkalehetőségre ugyancsak volt már példa a TatatbanyaAllas.hu esetében. A pozíció feladatkörét egy adott gép rendeltetésszerű működtetése jelenti. Mindez pedig gyakran egyéb karbantartói és szerelői munkákkal is kiegészülhet. Bizonyos gépkezelői pozíciók (pl. CNC gépkezelő) megkövetelik ugyan a szakirányú középfokú végzettséget, akadnak olyan lehetőségek is (pl. csomagoló gépkezelő), ahol a munkafolyamatok betanított mivoltából kifolyólag mindez nem szükséges. Fontos ugyanakkor a kézügyesség, a műszaki érzék és a jellemzően váltott műszakokból adódóan a rugalmasság is.

Minőségellenőr

A minőségellenőr feladata, hogy ellenőrizze a gyártásközi alapanyagok, félkész- és késztermékek minőségét, és kiszűrje ezek közül a hibás darabokat. A minőségellenőri munkák kapcsán az elvárások változatosak lehetnek: egyes munkáltatók megkövetelik a középfokú végzettséget, szakmai előképzettséget, máshol viszont betanított munkaként tekintenek erre a pozícióra. Az ugyanakkor szinte biztos, hogy némi műszaki affinitásra, precizitás és tanulékonyságra szükség lesz a helytálláshoz.

Takarító

Végül pedig a takarítói állásokról sem feledkezhetünk, amelyek ugyancsak több alkalommal jelentek már meg a TatabanyaAllas.hu kínálatában. Ezen pozíciók esetében a munkavégzés helyszíne igencsak változatos lehet, hisz többek között gyárakban, irodákban, bevásárlóközpontokban, iskolákban és egyéb intézményekben is adódhat lehetőség ezen munkakör betöltésére. A takarítói tevékenységek ellátáshoz általában munkájára igényes, gyors és precíz munkavállalókat keresnek, akik rendelkeznek némi ismerettel a takarítószereket illetően.