Az alábbiakban sorra vesszük, hogy melyek a leggyakoribb vitaminhiányok, és hogy ezek jelenlétéről hogyan jelez a szervezetünk. De kitérünk arra is, miként lehet megelőzni az ilyen jellegű kellemetlenségeket.

Vitaminismeret

Mielőtt rátérnénk a vitaminhiány kérdéskörére, nézzük meg, hogy mik is pontosan a vitaminok és mit érdemes ezekről tudni. Tulajdonképpen olyan szerves anyagokról van szó, amelyek nagyon különböző szerkezettel rendelkeznek, és amelyek nélkülözhetetlenek mind az emberek, mind az állatok számára. Ezek biztosítják a szervek normál működését, a testünk egészségét, hiányuk pedig súlyos zavarokat okozhat. Mivel a szervezetünk nem tudja ezeket szintetizálni, külső forrásokból kell pótolnunk őket egytől egyig. Alapvetően két típusba sorolhatjuk őket: a vízben, illetve a zsírban oldódó változatokra, amelyeknek már a nevük is árulkodó.

Az előbbiek vízoldékonyak, a szervezetünk nem képes őket huzamosabb ideig raktározni. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen pótolnunk kell őket, de ugyanakkor azt is magával hozza, hogy ha túladagoljuk a bevitelt, akkor a felesleg a vizelettel távozik a testünkből. Ide tartozik például a C-vitamin és a B-vitaminok csoportja. Az utóbbiak pedig zsíroldékonyak, amelyeket a szervezetünk jobban tud raktározni, ám az optimális felszívódáshoz zsírra van szüksége a szervezetünknek. Ilyen az A-, a D-, az E-, illetve a K-vitamin is.

Így jelez a szervezetünk, ha vitaminhiányunk van

Most a leggyakoribb vitaminhiányokra térünk rá, valamint azok testi vetületeire. Emelett arra vonatkozóan is adunk tippeket, hogy milyen táplálékokból célszerű ezeket pótolni, ha éppen nem szedünk semmilyen multivitamint.

C-vitamin-hiány

Tény, hogy manapság már „a csapból is a C-vitamin folyik”, ennek ellenére könnyen kialakulhat a szervezetben a hiánya, hiszen mint már tudjuk, vízoldékony anyagról van szó. Különösen igaz ez például azokra, akik dohányoznak, de azokra is, akik komolyabb fizikai igénybevétel alatt állnak.

Ha a mi szervezetünkben sincs elegendő mennyiség, akkor észrevehetjük, hogy a hajunk, illetve a körmünk szárazabbá válik, kimerültnek érezhetjük magunkat, de jellemzően a sebeink is nehezebben gyógyulnak. Emellett ízületi panaszok is kialakulhatnak és gyakori orrvérzéssel szembesülhetünk. Ezt elkerülendő fogyasszunk olyan élelmiszereket, amelyekben nagy mennyiségben előfordul. Ilyen például a csipkebogyó, a paprika, a kelbimbó, a nyers kelkáposzta és a kivi is.

D-vitamin-hiány

A D-vitamin-hiány jellemzően a téli időszakban jelent problémát, amikor aligha találkozunk napsütéssel. Ez sokszor az idősebb korosztályt érinti, de a gluténérzékenyek, illetve azok is nagyobb kockázatnak vannak kitéve, akik epilepszia elleni gyógyszert szednek. Náluk nagyobb eséllyel jelentkeznek a tünetek: a gyenge immunrendszer, ami gyakori megbetegedésekkel jár együtt, a könnyebben romló fogak, a csontritkulás, a fáradékonyság, illetve az izomgörcsök.

A D-vitamint tehát az emberi szervezet is elő tudja állítani, de csak napfény hatására. Ahhoz, hogy fedezni tudjuk a szükséges bevitelt, legalább napi 15 percet kell a sugarakban fürdőzve töltenünk, de persze ez nem mindig adott. Éppen ezért kell élelmiszerekből bevinnünk annyit, amennyire a testünknek szüksége lehet. Ennek érdekében fogyasszunk például olajos halakat, így tonhalat és szardíniát, avokádót, valamint gombákat.

B12-vitamin-hiány

Szintén gyakori jelenség, hogy nincs a szervezetünkben elegendő B12-vitamin, pedig ez a tápanyag segíti a vörösvértestek képződését, amelyek pedig az oxigénszállításért felelősek. Emellett segít fenntartani olyan létfontosságú aminosavak szintjét, amelyek a szív- és érrendszer egészségét biztosítják. Ha ennek ellenére nem vesszük komolyan a pótlását, és hiány lép fel nálunk, akkor tapasztalhatunk ingerlékenységet, kimerültséget, egyensúlyzavart, de zsibbadást és bizsergést is a végtagokban. Emellett azt láthatjuk, hogy a bőrünk sárgássá válik.

Ezt elkerülendő, célszerű a napot két főtt tojással indítani, így máris fedezhetjük a napi szükségletünket. De bevihetjük más élelmiszerekkel, például sertéshússal, marhahússal és tejtermékekkel is. Amennyiben ezek nem részei az étkezési szokásainknak, mert például vegán életmódot követünk, akkor szedhetünk speciális étrend-kiegészítőket vagy multivitamint is.

B6-vitamin-hiány

Szintén sokaknál jelentkezik, pedig a B6-vitamin számos létfontosságú funkciót támogat a szervezetben, például az agyunk és a szívünk működését. Sőt: kiemelt szerepe van abban is, hogy a szervezetünk az ételt energiává alakítja. Amikor nem rendelkezünk elegendő mennyiséggel, akkor többféle jelzés visszaköszönhet a tükörben, például a repedezett ajkak és a bőrkiütések. De nem ritka a legyengült immunrendszer, a kimerültség, sőt szélsőséges esetben a depresszió sem.

Menjünk ennek elébe, és fogyasszunk minden nap B6-vitamin-tartalmú ételeket, hiszen ezt a tápanyagot nem tárolja a szervezet. Fogyasszunk rendszeresen lazacot, csirkemellet, spenótot és banánt!

B9-vitamin-hiány

A folsav szintén létfontosságú elem, a szerepe a vérképzésben és a vérszegénység megelőzésében csúcsosodik ki, de az örökítőanyagok előállításában és a memória védelmében is részt vesz. Különösen fontos a bevitele a várandós nők számára, hiszen ezzel biztosítható a magzat egészséges fejlődése. Ha mégsem figyelünk oda rá, olyan kellemetlen tünetekkel találhatjuk szembe magunkat, mint a vérszegénység, a hangulatingadozások, a feledékenység, az étvágytalanság, a rendszeres fáradtság, gyengeség és a kirepedezett ajkak. Kerüljük el ezeket, és együnk sok búzacsírát, csicseriborsót, hüvelyeseket, napraforgómagot és spenótot!

Tudjuk, hogy nem egyszerű egy olyan étrendet fenntartani, amiben az összes vitamin megfelelő mennyiségben kap helyet. Ám itt jönnek képbe a különböző táplálékkiegészítők és multivitaminok, amelyek egy kicsit könnyíthetnek az étrendtervezési terheinken. Fogadjuk el bátran a segítségüket!