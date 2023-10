Iskolánkban olyan szakmák megtanulására adunk lehetőséget, amelyek keresettek a munkaerőpiacon – Dunaföldváron és környékén is –, így tanulóinknak jó esélye lesz rá, hogy az általuk választott területen megtalálják számításaikat. A pályaválasztók jelentkezését hároméves szakmai képzésekkel a Gépészet, valamint a Turizmus-vendéglátás ágazatokban várjuk.

Képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre Szakképző iskola (ágazatok és szakmai kimenetek) Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász vagy Szakács, vagy Pincér-vendégtéri szakember Gépészet ágazat: Hegesztő vagy Épület- és szerkezetlakatos

A színvonalas szakmai oktatáshoz jól felszerelt tanműhelyekkel, az oktatást segítő technikai eszközökkel ellátott tantermekkel rendelkezünk. Folyamatban van tankonyhánk felújítása, melynek eredményeként cukrász és szakács tanulóink is modern környezetben és eszközökkel tehetnek majd szert a szakmai alapismeretekre. Gépészeti tanműhelyünk is rendelkezik minden felszereléssel ahhoz, hogy diákjaink megalapozott tudással léphessenek át a duális képzésbe, a munka világába.

Kisebb tanulólétszámmal dolgozó intézmény lévén, oktatási módszereinket a tanár-diák együttműködésben a közvetlen, személyes kapcsolatkialakítás jellemzi. Ez hozzájárul szakmai képzéseink hatékonyságához és eredményességéhez, ami az ágazati és szakmai vizsgaeredményeinkben is tükröződik. A kiscsoportos, projektalapú szakmai képzéseink előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulóink egyéni-, társas-, és szociális készségeinek fejlesztésében is hasznosítani tudjuk.

Iskolánk a térség vállalkozásaival rendkívül szoros együttműködésben áll, így a duális képzés feltételei adottak, aminek köszönhetően diákjaink a 10. évfolyamtól kezdődően vállalati környezeteben tehetnek szert szakmai gyakorlatra.

Nem mellékes, hogy tanulóink a 9. évfolyamon ösztöndíjban részesülnek, a 10. évfolyamtól duális képzési keretek között, szakképzési munkaszerződéssel egy vállalatnál, vállalkozásnál folytatják a tanulást, ezáltal szakképzési munkabért kapnak. Ennek összege jelenleg mintegy bruttó 100 ezer forint. Tanulmányaik sikeres befejeztével egyszeri pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, melynek összege a vizsgáik eredményétől függően akár a 300 ezer forintot is elérheti.

Válaszd a szakképzést, válassz bennünket! Gyere el nyílt napunkra, 2023. november 24-én vagy 2024. január 12-én!

Ezt az iskolát választottam

Szabadkai Dávid 11/B, Gépészet ágazat, Épület- és szerkezetlakatos szakma

Fotó: Tolna Megyei Szakképzési Centrum

- Az iskolát a lakhelyemhez való közelsége és az általam választott szakma oktatása miatt választottam. Az Épület- és szerkezetlakatos szakma mellett azért döntöttem, mert ez a fémmegmunkálás viszonylag kreatív formája. A tanárok kedvesek, jó viszonyban vagyunk. Jelenleg már duális képzési keretek között egy dunaföldvári vállalkozónál dolgozom, ahol belelátunk abba is, hogy milyenek a valós munkakörülmények. A továbbiakban még szeretnék érettségit szerezni, valamint angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tenni.

Sümegi Alex 11/B, Gépészet ágazat, Hegesztő szakma

Fotó: Tolna Megyei Szakképzési Centrum

- Azért jelentkeztem a Magyar László Szakképző Iskolába, mert közel van a lakhelyemhez, és jó hírét hallottam az oktatásnak. A Hegesztő szakmát pedig azért választottam, mert nagyon keresett a munkaerőpiacon, jók az elhelyezkedési lehetőségek. Ezért tudom ajánlani is. Ahhoz viszont, hogy valakiből jó szakember legyen, mindent bele kell adnia a tanulásba, és nagyon oda kell figyelnie. Jelenleg duális képzési keretek között egy paksi cégnél dolgozom, ahol részt veszünk a termelésben is, ami jó tapasztalat a későbbiek tekintetében.

Molnár Nikolasz 11/A, Turizmus-vendéglátás ágazat, Pincér-vendégtéri szakember szakma

Fotó: Tolna Megyei Szakképzési Centrum

- A szüleim kereskedelemben dolgoznak, amihez közel ál a vendéglátás, ezért gondoltam, hogy megpróbálom ezt a területet. Főleg azért, mert szeretek emberekkel foglalkozni. Az iskoláról sok jót hallottam, közel van az otthonomhoz. Most két étteremben is dolgozom duális képzési keretek között, és minden munkafolyamatban részt veszek. Ha minden jól megy, tavasszal meglesz a szakképzettségem, utána pedig lehet, hogy még az iskolában maradok, hogy megszerezzem a kereskedelmi értékesítő végzetséget is a családi vonalon maradva.

Elérhetőségeink

Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.

Telefon: 75/ 677-032, 30/ 829 8166

E-mail: [email protected]

Honlap: https://magyarlaszlo.tmszc.hu/