Kemping a természetben

Hogyan kell megfelelően csomagolni?

A természet kiváló helyszín a kikapcsolódáshoz. Sokan döntenek a túrázás, kirándulás mellett, amikor kicsit kiszakadhatnak a nagyvárosi rohanásból. A megfelelő felkészültséggel még a kissé hűvös hajnalok is átvészelhetőek, így akár több napos programban is lehet gondolkodni. Ahhoz azonban, hogy

kényelmesen érezze magát a szabad ég alatt, a praktikus csomagolás és persze egy megbízható sátor is nélkülözhetetlen.

Fókuszban az öltözködés

A szabadidős célú programok esetében sokan a laza, sportos megoldásokra esküsznek. Az erdőn-mezőn való barangoláskor pedig, a túracipő kifejezetten jó útitársa lehet. Legyen a hátizsákjában több pár zokni, néhány póló és persze a meleg pulóverek sem maradhatnak el. Érdemes a fókuszt a réteges

öltözködésre helyezni. A trendkövetés ilyenkor háttérbe szorulhat, és talán nem is baj ez. Kevés felüdítőbb dolog létezik, mint amikor végre nem kosztümben vagy nyakkendőben kell feszengeni, és megélhető a pillanat varázsa.

Minőségi sátor és hálózsák

Legyen szó horgászatról vagy kétnaposra nyúló kirándulásról, egy megbízható sátor kitűnő szolgálatot tehet. Nemcsak otthonosan érezheti magát a falai között, hanem az időjárás viszontagságaitól is védelmet biztosíthat. Az egyszerű konstrukció és a könnyű összeszerelhetőség mellett, a megfelelő

méret is lényeges szempont a választáskor. Fázósaknak a hálózsák is elmaradhatatlan kellék.

Konzervektől a sütögetésig

A friss levegőn tartózkodás és a mozgás valószínűleg meghozza majd az étvágyat. A klasszikus konzerveken túl érdemes arra is gondolnia, hogy micsoda élmény a tábortűz mellett sütögetni. A szalonna zsírja kenyérre csepegtetve, paradicsommal és hagymával valószínűleg fiatalkori nosztalgikus

emlékeket ébreszt majd. Egy kiadós vacsora után valószínűleg nem kell sok hozzá, hogy álomra hajtsa a fejét a sátorban.

Rovartámadás ellen

A természet közelsége magával hozza a rovarok okozta kellemetlenségeket is. A szúnyogok ellen a tűzbe dobott citromhéj válik be, a darazsak kávézacc és szegfűszeg füstjével tarthatóak távol, a hangyák pedig a földre locsolt citromos víztől menekülnek a sátortól jó messzire. A kullancsok ellen sem csak a

speciálisan erre a célra alkalmas készítményeket használhatja, hanem az ecetes víz és némi illatos olaj keveréke is beválhat.

Higiénia a természetben is

A csomagoláskor ne feledkezzen el olyan apróságokról, amelyek jól jöhetnek a higiénia megőrzéséhez! A toalettpapír mellé pakoljon be nedves törlőkendőt, víz nélkül használható kézfertőtlenítőt is! A sátor felállítása vagy a horgászat nem kell együtt járjon a szennyeződésekkel és az általuk jelentett

kellemetlen közérzettel. Csomagoljon praktikusan, és irány a természet!