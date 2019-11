A net, mint lélekdonor

Tökéletesen pontos, valami még is hiányzik belőle. Nem egy alkatrész, nem is valami dizájnelem. Egy igazán emberi robot, ha köszönök neki, visszaköszön, ha nyújtom a kezem, megfogja. Még is mi az, ami hiányozhat ebből a tökéletes gépezetből? Felfogja, mit akarok neki mondani, és emlékszik is rá. Annyi dologra képes, de egy valamire mégsem, mégpedig érezni.

Sok mindenre alkalmas az emberi tudomány, és isteni módon szeretne hozzá hasonlókat… nem is, magánál sokkal jobbat teremteni, aki elvégez bármit, amit parancsolnak neki. Ahhoz, hogy a sci-fik valósággá váljanak, nem kell, hogy a robotok átvegyék az uralmat, legalábbis nem olyan módon, mint ahogyan azt a történetírók megálmodták.

Hétről hétre kapom az értesítést arról, hogy mennyi időt töltöttem a telefonomon. Csak néhány percet, gondolom én, de amikor megnézem az eredményt, szóhoz sem jutok. Négy-öt óra, amit mondhatni, a semmivel töltöttem el. Nem találkoztam a barátaimmal, helyette semmitmondó üzenetváltásokba keveredtünk, amibe bár mindketten lelkünket adtuk, a képernyőn túlról csak üres szavaknak tűnnek. Rendben van az, hogy a telefonom elveszi az értékes perceimet? Miért vele beszélgetek, amikor más sokkal jobb társaság lenne. Mert segít, ha problémám van, hiszen az interneten bármire rákereshetek, de sohasem tudja valójában megérteni, hogy mit akarok. Mesterséges intelligencia, nem pedig mesterséges lélek.

A Bostoni Egyetem pszichológiai professzora, Peter Gray víziói szerint, a robotika visszahozhatja az életünkbe azt a szabadságot és szabadidőt, amiről talán már meg is feledkeztünk. A kérdés az, hogy ezek a gépek mellettünk, vagy esetleg helyettünk töltenék be szerepeket?

Abban a korban élünk, amikor a mesterséges intelligencia mellett és ellene felsorakozó érvek kiegyenlítik egymást. Hasznos dolog, mindaddig, ameddig segít megőrizni emberi mivoltunkat.