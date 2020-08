Egy távozót és egy örömteli hírt is bejelentett a KSC

Az előttünk álló szezonról, az 51. Sió Kupáról és a csapat felkészüléséről is szó esett az Atomerőmű KSC Szekszárd keddi sajtótájékoztatóján, ahol egy távozót és egy örömteli hírt is bejelentettek.

Kinőtte a városi sportcsarnok tárgyalóját az Atomerőmű KSC Szekszárd, ezt bizonyította a klub kedden tartott sajtótájékoztatója is, melyen közel tíz médium vett részt. Szabó Noémi sportigazgató reményét fejezte ki, hogy a következő szezonok eredményessége miatt valóban új helyet kell majd keresniük az esemény megtartására.

A sajtótájékoztató előtt edzést tartott Djokics Zseljko vezetőedző, akinek munkáját már nem Pásztori István, hanem a Zalaegerszegről érkezett Horváth Zsófia segítette. A parketten Erica McCall és Krnjics Szárá sem volt ott, előbbi még a tengerentúli női bajnokságban (WNBA) szerepel, utóbbi pedig ugyan már Szekszárdon van, de szükség van még egy negatív koronavírus-tesztre ahhoz, hogy csatlakozhasson a társakhoz. Szintén nem volt ott Studer Zsuzsa, aki felhagyott az aktív játékkal, a továbbiakban az NB I/B-s csapatot irányítja majd.

Szabó Gergő elmondta, a felkészülés során tervben volt a szokásos roglai edzőtábor, illetve egy Celje elleni edzőmeccs, de a járvány miatt végül nem utazik el a csapat Szlovéniába. A tervek szerint így a PEAC elleni oda-vissza meccsel (szeptember 11. és 12.), illetve a nyolccsapatos Sió Kupával hangolnak a bajnoki rajtra (szeptember 17-19.). Az ügyvezető elnök meglepetéssel is szolgált: a november 15-én esedékes Magyarország-Hollandia Eb-selejtezőnek Szekszárd adhat otthont, s azon a héten itt készülhet a magyar válogatott.

Ahogy az előző szezon végét, úgy az új idényt is a koronavírus fogja meghatározni, mondta Djokics Zseljko. Szekszárdon az ötödik évét megkezdő szakember megjegyezte, az eddigi eredményességük abból fakadt, hogy minden lépésüket alaposan megtervezték. A kialakult helyzet miatt azonban ez nem lehetséges, akár egyik napról a másikra megváltozhat minden. Annak viszont örül, hogy ilyen bő kerettel dolgozhat együtt, melynek nagy része szekszárdi nevelésű. Hozzátette, sok munka vár rájuk, hogy igazi csapattá váljon az öt új játékost igazolt gárda.

A vajdasági szakember kitért az új szezon elvárásaira is. Bár az Euroliga-selejtező nem jött össze, így is nagy kihívást jelent majd jól szerepelni a bajnokságban és az Európa Kupában. Elmondása szerint nem gyengült az NB I, a nagy rivális Sopron mellett a Diósgyőr és a Győr új fiatal, ambiciózus vezetőedzővel vág neki a szezonnak, a PEAC-Pécs és a Cegléd kerete pedig komoly erősítésen esett át.

Ami jó hír a klub és a szurkolók számára, hogy – mint azt maga a vezetőedző kijelentette – feltöltődve tért vissza Szekszárdra, úgy érzi, ehhez hasonlót utoljára akkor érzett, mikor 2016 februárjában a megyeszékhelyre érkezett. Azóta két bajnoki ezüstérmet, illetve egy Magyar Kupa-elsőséget és két második helyet zsebelt be az Atomerőmű KSC.

Hasonlóképpen érzik magukat a játékosok is, Theodoreán Alexandra csapatkapitány és Studer Ágnes is úgy fogalmazott, kellő motiváció van bennük, várták már, hogy újra együtt edzhessen a csapat, s bár mindig kemény az alapozás, ez idővel kifizetődik. Csak abban bíznak, hogy elindul a bajnokság, s sikerül is azt befejezni, méghozzá szurkolók előtt, akik a hatodik embert jelentik a csarnokban.

Idén is a Sió Kupán tartják a bajnoki főpróbát Szeptember 17-19. között 51. alkalommal kerül megrendezésre a Sió Kupa. Az 1970 óta minden évben megtartott felkészülési tornát a jelenlegi szabályok szerint nézők előtt tarthatják meg, melyen hét együttes teszi tiszteletét. Úgy mint a többszörös román bajnok és kupagyőztes, Euroliga-selejtezőt játszó ACS Sepsi-SIC, a budapesti utánpótlásműhelyként ismert ELTE BEAC Újbuda, Vasas Akadémia, Ludovika-FCSM Csata, a két baranyai gárda a PEAC Pécs és a PINKK Pécsi 424, illetve a nagy rivális, az Európa Kupában csoportellenfél UNI Győr. A szeptember 17-i negyeddöntők után másnap a győztesek a döntőért, a vesztesek az 5-8. helyért küzdenek tovább. A zárónapon a helyosztókra, a bronzmérkőzésre és a döntőre kerül sor.

Borítóképünkön: Djokics Zseljko, Szabó Noémi, Szabó Gergő (archív felvétel)