Korábbi tanítványai közül a sort az idén visszavonult Cseh László nyitotta, aki egy interjúban arról beszélt, hogy lelki és fizikai terrorban éltek Turi mellett, s ugyan vele nyert az olimpiákon három ezüstöt és két bronzot, de a módszereit már nem tudta elviselni, 2014 végén ezért is köszönt el tőle. Hosszú a megszólalók sora, hallani a vízből hajánál fogva kirángatott versenyzőről, a második emeletig felhallatszó elcsattanó pofonokról és egy rejtélyes farúdról is, amivel a tréner gumi­kötelezés közben suhintott oda. Vagy a medence partjáról a vízbe, ha elégedetlen volt az ott látottakkal. Néhány nyaklevest Turi is elismer, mint mondja, amikor kifogyott az általánosan elfogadott pedagógiai eszköztárából; a farúd viszont csak egy nélkülözhetetlen pálca, amivel a hibás mozdulatokra lehet felhívni az úszók figyelmét. Ordibálnia pedig szükségszerű, hiszen az úszók feje gyakran van a víz alatt, így nem hallanák az intelmeit. Szóval a mester szerint nincs itt semmi látnivaló, tessék kérem tovább sétálni.