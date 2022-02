„Bővül a Fradi család!” – írta a Ferencváros hivatalos Facebook-oldala. „Anyai örömök elé néz Jelena Deszpotovics” – kürtölte világgá a Győri Audi ETO honlapja. Két kézilabdacsapat életét, az átigazolási piacon mutatott aktivitását határozta meg a két bejelentés. Mindkét történet egyedi, de mutat közös jegyeket.

Kovacsics Anikó, a Ferencváros és a női válogatott irányítója előbb tavaly márciusban, majd visszatérése után az olimpián szenvedett súlyos vállsérülést, és ez után elkerülhetetlenné vált, hogy megoperálják. A rehabilitáció a terveknek megfelelően zajlott, s bár a visszatérés legjobb esetben is a mostani idény vége felé lehetett volna aktuális, januárban biztossá vált, hogy ez tovább tolódik. Kiderült, hogy Kovacsics Anikó gyermeket vár. A Fradi honlapja Elek Gábor edzőt és a klubvezetőség egyik tagját sem szólaltatta meg a bejelentés után, csak az irányító nyilatkozatát rögzítette.

Más stratégiát követett a Győri Audi ETO. A tavaly nyáron szerződtetett montenegrói átlövő, Jelena Deszpotovics helyett Bartha Csaba klubelnök ismertette a gyermekvárásról szóló hírt, majd politikusokat megszégyenítő diplomáciai érzékről tett tanúbizonyságot, amikor az anyai örömök elé néző játékos helyzetéről nyilatkozott a győriek honlapján.

– Egy ilyen helyzet mérlegelése klubvezetőként nagyon nehéz. Egyrészről, mint családapa természetesen nagyon örülök, hiszen támogatom a családalapítást, azt hogy egy játékos profi karrierje mellett a magánéletét is építse. Másodsorban viszont el kell mondanom azt is, hogy egy profi klubban nehéz egy ilyen, nem várt hírre reagálni, hiszen sosem jó, ha egy játékos szezon közben kiesik, főleg ilyen hosszú időre. Ez mindenképpen megváltoztatja a csapat jelenlegi struktúráját, amely a többi játékosra is plusz terheket ró – mondta a klub első embere. Később hozzátette, hogy Line Haugsted személyében Deszpotovics pótlását már megoldotta a klub. Igen ám, de a dán játékos csak a nyáron költözik Győrbe, addig valóban több jut egy-egy játékosra a közös teherviselés jegyében.

Szűk másfél hónap alatt két magyar élklub szembesült a „kettős karrier” problematikájával,

amire nincs sztenderd megoldás: a gyermekvállalás és az élsport kapcsolatát mindig az adott játékos szerződése rögzíti. Kovacsics és Deszpotovics esete bizonyítja, hogy az egyesületi érdek nem írja felül a játékos önrendelkezési jogát. Talán jól van ez így.

Még akkor is, ha a szurkoló ezt nem mindig fogadja kitörő örömmel.