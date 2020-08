Politikus lemezt készített Leslie Mandoki

Szeptember közepén Magyarországon is megjelenik Leslie Mandoki világsztárokból álló supergroupja, a Mandoki Soulmates új lemeze. A Living in the Gap/Hungarian Pictures című dupla album tíz évvel követi a zenész és csapata legutóbbi stúdióanyagát. A művésszel ennek apropóján a közelmúltban a svájci Weltwoche is interjút készített.

„Politikus lemezt készítettünk. A művészet mellett már zenei indulásomkor, a hetvenes évek közepén, amikor a Jam együttessel a Bem rakparti klubban játszottunk mint fiatal, a Syrius által felfedezett és támogatott zenekar, érdekelt, mit lehet a rockzenével megmozdítani a társadalomban. A téma nem csak az akkori idők Magyarországán volt releváns, napjaink Európai Uniójában is az”

– mondta el Leslie Mandoki az MTI-nek.

Mint kifejtette, a dupla kiadvány első darabja, a Living in the Gap hamisítatlan progresszív rockzene, a tizenkét szám végig veszi mai életünk fontos társadalmi problémáit, annak kiváltó okait és megpróbálja felnyitni az emberek szemét.

„A lemez felvillantja, miként tévesztett utat a világ mintegy húsz évvel ezelőtt, amikor az emberiességtől és az összetartástól a kapzsiság, a szociális piacgazdaságtól a kaszinókapitalizmus felé fordult. A címadó dalban, a Living in the Gapben például benne van a mi generációnk, a régi lázadók felelőssége, hogy hagytuk kialakulni a közösségi média által kialakított visszhangkamrát, amiben az algoritmusok csak a saját meggyőződéssel azonos tartalmakat mutatják, amivel az emberek véleményalkotását befolyásolják, választási lehetőségeiket torzítják el. Az előrehaladáshoz és a pozitív változásokhoz szükség van arra, hogy mi, a woodstocki lázadók gyermekei most a fáklyát átadjuk és gyermekeinkkel együtt legyünk az új lázadók egy jobb, emberibb világért, ahol a munka a család és az összetartozás áll a középpontban”

– fűzte hozzá Leslie Mandoki.

A Living in the Gapet a Mandoki Soulmates analóg módszerrel, a tizenkét dalt közösen feljátszva rögzítette. A legtöbb szám vadonatúj, a régi időket egy egykori „majdnem magyar világsláger”, Varga Miklós 1984-es szerzeménye, az Európa képviseli, amelyet Mother Europe címen 1993-ban Mandoki először Ian Andersonnal, Bobby Kimball-lal, David Clayton-Thomasszal és Jack Bruce-szal közösen dolgozott fel. Bruce, a Cream legendás basszusgitárosa 2014-ben elhunyt, de játéka archív felvételről hallható a mostani lemez Let the Music Show You the Way című dalában.

„A Mother Europe dal illeszkedett az anyag koncepciójába. Európa akkor lesz újra erős, ha megint alulról építkezik és a nemzetek különbözőségéből formálja újjá magát. Ez jelenti a Kárpát-medencei magyarság együttélésének a lehetőségét is”

– fogalmazott a zenész.

A lemez Németországban már tavaly karácsonykor megjelent és meg is járta a listák élét, jóval a koronavírus-járvány kirobbanása előtt. Leslie Mandoki úgy vélte, a járvány felnagyította mindazt, amit a dalok is érintettek.

„Ezekben a hónapokban sok minden meginog és rákényszerít minket arra, hogy újragondoljuk, mit tekintünk igazán értéknek. Most nekünk, művészeknek is lehetőségünk van a felelősségvállalásra és hogy valamit visszaadjunk abból a sok jóból és szeretetből, amit az elmúlt évtizedekben világszerte a közönségünktől kaptunk. Ezért írtuk Ian Andersonnal közösen a We Say Thank You című dalt, ami a járvány alatt a frontvonalban dolgozóknak mond köszönetet”

– mondta Leslie Mandoki.

A Bartók Béla előtt tisztelgő Hungarian Pictures című korong témáját sok-sok évvel ezelőtt hozta Mandokinak Jon Lord, a Deep Purple billentyűse és Greg Lake, az Emerson, Lake & Palmer (ELP) énekese, basszusgitárosa. Utóbbi csapat, az ELP volt az, amelyik 1970-ben a rockzene történetében először rögzített lemezre Bartók-feldolgozást, az Allegro Barbarót The Barbarian címmel. Jon Lord 2012-ben, Greg Lake pedig 2016-ban hunyt el.

„Megígértem nekik, hogy meg fogom csinálni a Hungarian Picturest, a velük anno Londonban készített skiccekből állt össze a lemez hét tétele. Nagy inspirációt jelentett a megvalósításhoz Szakcsi Lakatos Béla is, és egyszer csak ott ültünk München melletti stúdiómban Ian Andersonnal, Randy Breckerrel, Al Di Meolával és Richard Bonával, és hallgattuk az eredeti Bartók-darabokat”

– idézte fel a producer.

A Hungarian Pictures című CD-n az amerikai és angol szupersztárok mellett Edvin Marton is hegedül és a világhírű New York-i Soulmates billentyűs, Cory Henry társaságában felvillan Szakcsi Lakatos Béla zsenialitása is és megszólal röviden zongorán Leslie Mándoki fiatalkori zenész barátja, Papp Gyula is.

A Mandoki Soulmates előző stúdiólemeze, az Aquarelle 2009-ben jelent meg.

„Tíz év sok idő, de elhatároztam, hogy csak akkor jelentkezem új anyaggal, ha úgy érzem, az a legjobb, amit valaha csináltam. Rengeteg sikert éltem meg az elmúlt évtizedekben, de azok az amerikai kritikák, amiket az új kiadványról mostanában írtak, visszaigazolják az elképzelésemet”

– emelte ki.

A Magyarországról 1975-ben a kommunista rendszer elől nyugatra távozott, hosszú évtizedek óta Németországban és Amerikában elő zenei rendező, komponista, szövegíró, zenész és énekes csaknem három évtizede alakította meg zenekarát, amelyben számos világsztár fordult meg és a kezdetektől a mai napig tagja Randy Brecker, Ian Anderson (Jethro Tull), Al Di Meola, Mike Stern, Chris Thompson (Manfred Mann’s Earth Band), David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears), Bill Evans (Miles Davis Band), Bobby Kimball (Toto), Peter Maffay, Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Sibenberg (Supertramp) és John Helliwell (Supertramp).

Az új lemezen a valamivel fiatalabb zenésznemzedékből mások mellett Till Brönner, Cory Henry, Jessie Siebenberg és Richard Bona játéka is hallható, sőt, a művész legfiatalabb gyermeke is közreműködik az albumon.

„Közös emberi, erkölcsi és művészi értékrenden, a közönséggel szembeni alázaton alapul a csapat, ez a mi titkunk. Meg persze a 35 Grammy-díj, ami a tagoknak van”

– jegyezte meg.

A Mandoki Soulmates tavaly ősszel négy lemezbemutató koncertet adott Németországban, az utolsót november 9-én a fővárosban, a berlini fal ledöntésének 30. évfordulóján, hatalmas sikerrel. Leslie Mandoki az MTI-nek elmondta: bár számos kész forgatókönyvet dolgoztak ki, egyelőre nincs hivatalos időpontja a járvány miatt idén elmaradt turné amerikai és európai koncertjeinek. A tervek szerint jövőre Budapesten is fellép a Mandoki Soulmates, a művész szerint az amerikai sztárok is nagyon várják, hogy Bartók hazájában, magyar közönség előtt lépjenek fel a világhírű zeneszerző műveinek feldolgozásával.

Borítókép: Leslie Mandoki magyar származású német zenész, zenei rendező, producer interjút ad az MTI-nek egy budai kávézóban 2020. augusztus 7-én