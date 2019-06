Élménydús éjszakai programokat kínáltak a múzeumok

Szekszárdon öt helyszínen, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépületében, a Vármegyeházán, a Szekszárdi Törvényszéken, a Babits Mihály Emlékházban és mellette a Mészöly Miklós Emlékházban várták az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. Pakson a Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum várta közös programmal a látogatókat.

Szekszárdon a Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépületében délután öt órakor Ács Rezső polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ahogy elmondta, a múzeumlátogatásra egész évben van igény, a nyár legrövidebb éjszakája pedig kiválóan alkalmas a közös családi időtöltésre. Dr. Gaál Zsuzsanna történész hangsúlyozta, hogy nagyon sok programmal készültek. Két új kezdeményezésük közül az egyik a Béri Balogh kard legendája, avagy misztikus küldetés a világ megmentéséért című bűnügyi kalandjáték volt. Ezt a szekszárdi 608-as Scola Caritatis Cserkészcsapat szervezte a múzeumtól a Béla király térig három-öt fős csapatoknak. Itt valamennyi hely betelt, összesen 12 csapat vett részt. A másik új kezdeményezésük a két világháború közti Szekszárdot bemutató történeti tárlathoz kapcsolódóan egy kamarakiállítás volt, ehhez kötődött az ugyanebben az időpontban kezdődött lövészbemutató és lőgyakorlat a kalocsai KSE Sportlövő szakosztály vezetésével.

– Öt légpisztolyt, tíz légpuskát, és két lézervezérlésű imitátorpuskát hoztunk, a többi sport- és hobbifegyver. Nevezni 16 év alatti és feletti két kategóriában lehetett, az első három helyezett a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által az erre az alkalomra készített érmeket kap – adtak tájékoztatást a helyszínen. Erre a programra összesen százan neveztek.

A Szekszárdi Törvényszéken délután egy interaktív perszimuláción vehettek részt az érdeklődők. Egy benzinkúti rablás humorral fűszerezett bírósági tárgyalásába tekinthettek bele. Lehetőség volt tárlatvezetésen is részt venni, amely a „pincétől a padlásig” bemutatta a törvényszék épületét, miután a hallgatóság megismerhette a törvényszéki palota történetét-történelmét dr. Andódi László előadásában. Az épület bejárása során a rengeteg érdeklődő megnézhette a rabelkülönítőt, a tárgyalótermeket, a mediációs szobát, sőt, még az elnöki irodát is. Dr. Bertaldó András bíró rendhagyó előadással is készült, bőrdzsekiben és napszemüvegben várta a vendégeket „Könnyűzene – komoly bűncselekmény” című előadására, akik stílusosan Coolio – Gangsta’s Paradise című számát hallgatva foglaltak helyet, majd ismert pop-slágerekben felmerülő bűncselekmények elemzését, szankcionálását ismerhették meg.

Eközben a Vármegyeházán, a Tolna Megyei Levéltárban „Élmény, utazás, turizmus” szlogennel hirdetett előadások zajlottak; Ruzsa Éva igazgatóhelyettes, főlevéltáros tartott izgalmas prezentációt utazással és turizmussal kapcsolatos történeti iratokról. Este nyolc órától Zhang Edit Kína-specialista és tolmács mesélt a keleti ország varázsáról. Az érdeklődők csoportos sétán is részt vehettek, amely során megtekinthették a Pollak Mihály által tervezett Vármegyeháza – a mostani levéltár épületének – egykori börtöncelláit is, amelyek többsége jelenleg iratraktárként funkcionál. Továbbá bejárhatták a levéltár több folyosóját, kutatószobáját.

Éjjel Nagy Iván adott betekintést a levéltári digitalizáció világába, majd Muthné Darócz Szilvia adott ízelítőt a levéltár történetéből és mutatott be könyvritkaságokat. A hallgatóság megtudhatta például, hogy a levéltárban összesen körülbelül 25 ezer kötet található, ebből mintegy kétezer régiség. Legrégebbi kötetük egy 1554-es kiadvány, de legféltettebb kincseik között található például egy német nyelvű Korán, ezen kívül helytörténeti különlegességek és egyéb érdekességek is vannak itt.

Közös programmal várta a látogatóit a két paksi múzeum

A Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum idén ismét közös programmal várta a látogatóit. A Múzeumok Éjszakája paksi programjának alcíme „Bűvös 50” volt: 1969-ben kezdődtek a régészeti kutatások Lussoniumban, és ugyanebben az évben az első földmunkák az atomerőmű építésénél. A Múzeumok Éjszakájának programjaival az elmúlt 50 év történéseit, kiemelkedő eseményeit idézték fel az érdeklődőknek. A két helyszín közti ingyenes járatokat előzetes regisztrációval lehetett igénybe venni. Az Atomenergetikai Múzeumban meg lehetett ismerkedni az univerzum rejtélyeivel, a Nemzetközi Űrállomás felépítésével, látványos fizikakísérletekkel. A Paksi Városi Múzeumban kézműves vásár, szabadtéri, római kori, régészeti játékok, freskófestés, valamint a Rézváros legendája című tűzzsonglőr bemutató várta az érdeklődőket.