Sokan belefutnak a hamis potencianövelős átverésbe, amivel 35-40 ezer forintért próbálnak ránksózni egy rövidebb vagy hosszabb kúrára elegendő, ismeretlen eredetű szert, amely állítólag gyógyítaná a férfiak erekciós diszfunkcióit.



Az átverésről már szó volt a Balázsék show-ban is, és ugyanerre figyelmeztetett tavaly a Semmelweis Egyetem is.



Széles körben terjedő, viszonylag régen jelenlévő átverésről van szó, amellyel sok hazai internetező találkozhat.



Lopott oldallal kezdődik



Így néz ki a csaló oldal, amit ide, majd még egyszer kattintva lehet olvashatóvá felnagyítani.

Ez az átverés is úgy kezdődik, hogy egy ismert weboldal kínézetét teljesen másolják a bűnözők. Esetünkben az Origo adta a mintát, a fejléctől a láblécig minden stimmel, még a kapcsolódó cikkeket is kopizzák. Minden hivatkozás kattintható, de mindegyik csak az oldal közepén található ajándékkeresős nyereményjátékra visz.



A megrendeléshez nincs más lehetőségünk, mint megadni kapcsolati adatainkat, beleértve nevünket és telefonszámunkat, majd ha a megrendelés gombra kattintunk, akkor a megadott számra néhány percen belül hívást kapunk.



A tévedésnek ára van



A G Data felhívta a csalókat, egy kedves hölgy volt a vonal végén. Hamar kiderült, egyáltalán nem olcsó bedőlni. Magát a szert természetesen nem próbálták ki, de nem is ajánlják senkinek. Jó esetben csak újracsomagolt c-vitamint kapunk, rosszabb esetben az egészségünk is károsodhat.



Aki szeretne rendelni az interneten, az alábbiak ellenőrzésével teheti biztonságosabbá:



1. A böngésző címsorában ellenőrizzük, milyen domainen (webcímen) vagyunk, és az tényleg az-e, ahol lenni szeretnénk. Ha például azt gondoljuk, hogy az Origo.hu oldalán vagyunk, akkor a böngészőben felül ezt is kell látni: origo.hu

2. Kattintsuk le a weboldalon a lábléc elemeit, például az impresszumot, a kapcsolat menüpontot, az adatvédelmi irányelveket, és nézzük meg, hogy ezek működnek-e, illetve milyen adatokat tartalmaznak. Egy valódi webáruház esetében egy valódi céget kell találni, amelyet aztán a keresőben vagy akár a Nemzeti Cégtárban ellenőrizhető.

3. Keressünk rá az interneten a termék és a cég nevére is, és nézzük meg, mások, máshol mit írnak róla. Megér néhány percnyi tájékozódást, ha először szeretnénk rendelni egy webáruházból.

4. Rákereshetünk a termék funkciójára, működésére vagy az adott problémára is. Könnyen kiderülhet, hogy a világon egyetlenként hirdetett megoldás nem egyedülálló, és léteznek kedvezőbb árú alternatívái is.



Borítóképünk illusztráció