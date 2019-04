Elképesztő méretű gyémántot találtak Botswanában

Lucara Diamond kanadai bányatársaság egyelőre nem közölt részleteket a Karowe bányában talált kő értékéről. A dpa német hírügynökség azonban emlékeztetett arra, hogy tavaly egy Lesothóban talált, 910 karátos nyersgyémánt 40 millió dollárért talált gazdára.

2015-ben ugyancsak a Karowe bányából egy 1109 karátos, kiváló minőségű nyersgyémántot hoztak felszínre. A Lesedi la Rona volt az addigi második legnagyobb, amelyet valaha találtak. 2017-ben 53 millió dollárért értékesítették, Laurence Graff londoni gyémántkereskedő pedig áprilisban bejelentette, hogy a gyémánt 302,37 karátos, smaragdcsiszolású fő darabja vevőre vár. Árat nem közölt.

A diamond roughly the size of a tennis ball has been unearthed in Botswana 👀 https://t.co/PtvTlvNaHS pic.twitter.com/afAWhdJKYZ

— Bloomberg (@business) April 26, 2019