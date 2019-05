Mégsem stroke miatt bénulhatott meg Leonardo da Vinci karja

A művész élete utolsó éveiben csak a bal kezével dolgozott.

Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci jobb karja (1452-1519), ez okozhatta a reneszánsz képzőművész, polihisztor jobb kezének lebénulását – vélik olasz orvosok, akik elméletüket a Journal of the Royal Society of Medicine című folyóiratban tették közzé.

Leonardóról köztudott, hogy élete utolsó éveiben bal kézzel dolgozott, mert jobb keze lebénult, eddig azt feltételezték a szakemberek, hogy kezének megbénulása stroke következménye volt.

David Lazzeri sebész és Carlo Rossi neurológus Leonardóról készült két műalkotást elemzett. Az egyik egy portré az idős művészről, egy krétarajz, amelyet Giovanni Ambrogio Figino lombard művész készített. Ezen jól látható Leonardo ruhája ujjával takart jobb keze és kézfeje merev ujjakkal.

Egy szélütés következtében az ujjai úgy állnának, mintha ökölbe lenne szorítva a keze – írta Lazzeri a tanulmányban, aki szerint a rajzon látható kéztartás karizomsorvadás (ulnar palsy) eredménye.

A kar singcsonti idege a válltól a kisujjig fut és szinte az összes kézizmot vezérli, lehetővé téve a finom motorikus működéseket. Az esés, amelyet Leonardo elszenvedett, felső karjában okozott sérülést és bénuláshoz vezetett.

Ez magyarázhatja azt, miért maradt befejezetlen élete utolsó öt évének számos festménye, köztük a Mona Lisa, miközben a festőművész rendszeresen rajzolt és tanított – írták az orvosok. Da Vinci a bal kezével képes volt rajzolni, ám nem tudta tartani a festőpalettát jobb kezében.

Firenzei kutatók egy korábbi tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy Leonardo kétkezes volt, képes volt mindkét kezével írni, festeni és rajzolni.

Borítókép: illusztráció