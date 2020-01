Teremtsünk meghitt hangulatot otthon

Szép hosszú volt idén a karácsonyi és az év végi ünnepsor. Volt mit költeni is, hiszen a legtöbb munkahelyen előre átutalták már a januári fizetéseket, a családosok megkapták a januári családi pótlékot, a nyugdíjasok pedig már december elején a nyugdíjukat.

A heteken át zajló költekezés, majd a napokig tartó falatozás után, mint derült égből a villámcsapás, úgy sújt le ránk a januári „szűk hónap”. Ahogy véget értek az ünnepek, az emberek többsége azzal szembesül, hogy januárban bizony szűkös napoknak néznek elébe.

Újra dolgozni kell, a gyerekek iskolába, óvodába mennek. Korán reggel, amikor készülődni kell, még sötét van. A családok többsége kénytelen belátni, hogy nemcsak a hűtő és a spájz, de sajnos a pénztárca tartalma is alaposan megcsappant. Háziasszonyok és családfők tízezrei tanakodnak az ünnepi kijózanodás után: vajon hol lehetne húzni a nadrágszíjon, hogy éhkopp és anyagi csőd nélkül túlélje a család a januárt, és valahogy eljussanak a február eleji fizetésig.

– December végén több húst ettünk a szokásosnál, így januárban a könnyebb és olcsóbb ételeké a főszerep. Több főzeléket készítek tükörtojással, a sajtos tésztát is el lehet készíteni finoman, egy kis szalonnával megbolondítva – mondta a bátaszéki Nagy Elekné gyakorló háziasszony. A főzést úgy intézem, hogy ami nem fogy el, azt lefagyasztjuk. És ilyenkor vesszük elő a nyár végén eltett lecsót, zöldbabot, cukorborsót – tette hozzá.

Ám a konyhán túl is muszáj életben maradni: nemcsak az asztalra, de a számlákra valót is elő kell teremteni. – Mindennek az alapja a tervezés – mondta az egyik szekszárdi pénzügyi cég tanácsadója. – Persze, ha valaki elmulasztotta a takarékoskodást, annak már csak tűzoltásra van módja. A pénzügyek tekintetében le kell ülni, át kell számolni, mire kell az adott hónapban költeni. Összeírni a fix kiadásokat: ilyenek a befizetésre váró számlák, csekkek, az óvodai vagy az iskolai térítési díj. Lehet spórolni például az üzemanyagon. Jobban átgondolva a menetrendet, ki lehet találni, hogy csak akkor üljünk kocsiba, ha feltétlenül muszáj. Segít az is, ha bevásárlólistával megyünk vásárolni, így felesleges dolgok nem kerülnek a kosárba.

A tudósok a január 23-a és 25-e közötti időszakot jelölték az év legdepressziósabb napjainak, nyilván nem véletlenül. Elmúltak az ünnepek, nincs mire készülni, a tél vége még messze van, minden kopár. Nehéz ilyen körülmények között egy kis boldogságra szert tenni. Az általunk megkérdezett pszichológus elmondta, a boldogsághormonokat jelentősen aktivizálja a sport is: ha van lehetőségünk, menjünk el síelni, korcsolyázni a családdal, barátokkal. Sétáljunk nagyokat a szabad levegőn.

Azok számára, akiket nem vonz sem a séta, sem a téli sportok, otthon is akad elfoglaltság, amely még hasznos is. Például remek időszak ez arra, hogy kipakoljuk a beépített szekrényeket, kiválogassuk a ruhák közül azokat, amelyeket nagy eséllyel már soha nem fogunk felvenni, és ugyanezt megtehetjük a cipőkkel is. Nem csak a ruhák, az egyéb, bedobozolt, „jó lesz még valamire”-jeligével eltett holmikat is érdemes átnézni, ami nem kell, azt elajándékozni, elcserélni, vagy ha nincs más megoldás, kidobni.